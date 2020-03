Ábalos asegura que la cuarentena durará más de 15 días y defiende de nuevo el 8-M

El Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido de nuevo este lunes la actuación del Gobierno respecto al mantenimiento de la manifestación en Madrid del 8 de marzo frente a las críticas recibidas por la situación del coronavirus. En una entrevista a RNE de España el ministro también denunció que la cuarentena va a durar más de 15 días.

En cuanto a la manifestación, "el Gobierno ha actuado de acuerdo a la realidad de cada momento y siempre con asesoramiento de expertos, no podemos juzgar con lo que hoy sabemos los actos del pasado", ha respondido Ábalos. El titular de Transporte ha recordado que en la jornada del 8 de marzo, "no sólo hubo manifestaciones", sino que se celebraron "convocatorias que no coincidían con celebración de nada y se pusieron para contrarrestar (la movilización feminista) y otras conmemoraciones y comidas posteriores".

Por ello, Ábalos ha insistido en que el Ejecutivo "actuó de acuerdo al momento y hoy la situación es otra, por lo tanto es cuando se han tomado las medidas de otra naturaleza".