La comunicación sobre el virus, el nuevo frente en la relación de PP y Cs en Madrid

No es un secreto que el pacto de gobierno en coalición que sellaron PP y Ciudadanos hace menos de un año ya acumula numerosos encontronazos. Choques que se producían cada poco tiempo antes de que estallase la pandemia de coronavirus, que además golpeaba de lleno y más que a ningún otro territorio a Madrid. Una crisis que ha obligado al gobierno madrileño en pleno a volcarse para intentar revertirla. Pero que no ha servido ni mucho menos para limar asperezas entre los de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. Tanto que ha ocurrido todo lo contrario. Las relaciones pasan por un momento delicado. E incluso hay enfrentamientos por asuntos como la comunicación de la crisis, como ha podido saber La Información.

El formato de las ruedas de prensa de los miembros del Ejecutivo regional fue último asunto que motivó la tensión entre los socios. Aguado y los suyos querían llevar a cabo ruedas de prensa telemáticas, que era el formato que estaba utilizando la líder de los naranjas, Inés Arrimadas, y el del PP, Pablo Casado. Esta fórmula es la que permite a los periodistas hacer preguntas directamente al político sin pasar por ningún filtro previo. Algo que Ayuso no autorizaba, ya que por ahora su modelo exige a los profesionales enviar sus preguntas a la Dirección de Medios de la autonomía para después seleccionar las que responde la presidenta. Tras días de pelea interna, la presidenta madrileña permitió a su vicepresidente este tipo de rueda de prensa.

Este control de la comunicación del socio mayoritario ya ha provocado varios enfados en Ciudadanos, donde se considera que los 'populares' creen que la Dirección de Medios "es solo suya", según fuentes consultadas por esta redacción. Sobre el papel es así, ya que ese departamento, que dirige el 'ex' de TVE Ignacio García Mostazo, cuelga de la Consejería de Presidencia que lidera Eugenia Carballedo, del PP. Pero lo que levanta ampollas entre los de Aguado es que a este se le haya intentado "apartar" a la hora de comunicar decisiones importantes cuando es el Portavoz del Gobierno.

Mira también La Comunidad de Madrid registra 4.260 fallecidos por coronavirus en residencias

Algunos de esos momentos son que la propia Ayuso haya comparecido para explicar los acuerdos de su gabinete, función que corresponde a Aguado, o la rueda de prensa que dio junto a José Luis Martínez-Almeida el día que se anunció el Estado de Alarma. Lo que provocó una situación llamativa, ya que justo antes de la comparecencia de Ayuso y el alcalde de Madrid, los naranjas distribuyeron un vídeo en el que el vicepresidente regional repasaba todo lo que habían aprobado aquel 13 de marzo.

El caso de los aviones

Los famosos aviones con material de China que comenzaron a llegar con 10 días de retraso también formaron parte de esta polémica. Cuando aún no habían llegado, el PP aseguró que ya había empezado a llegar ese cargamento anunciado por su líder autonómica en una avión que aterrizó en Zaragoza. Pero no era así, ya que se trataba de un vuelo fletado por la Generalitat Valenciana en el que viajaba un pedido previo realizado por Madrid. Una situación que tuvo como añadido un nuevo choque entre el Ejecutivo madrileño y el central, con informaciones en medio donde se plasmaba el malestar del primero con el segundo por retener en aduanas ese material por hacer cerrado los despachos para declararlos. Lo que fue negado al instante por la Agencia Tributaria.

A preguntas de la prensa sobre este asunto el 1 de abril, Aguado aclaró que esos encargos al país asiático por 23,3 millones no habían llegado por el momento. Y así fue, ya que esos pedidos empezaron a recibirse un día después, el jueves 2 de abril. Una polémica por la que tuvo que responder a pesar de que al lado naranja que gobierna Madrid se le apartó de la gestión de un asunto que empezaba a ser espinoso en la sede gubernamental de la Puerta del Sol. El interés de la presidenta en encargarse de los aviones y que asumiera personalmente las decisiones en materia sanitaria se tradujo en que llegó a no informar a sus socios. Es decir, en Cs no sabían qué estaba ocurriendo exactamente con las toneladas de material 'desaparecidas' por una cuestión "personalista", como ya publicó este diario.

Mira también Llega a Madrid el primer avión de Ayuso con material... con diez días de retraso

El papel de Miguel Ángel Rodríguez

Hay otros ingredientes que describen por qué la lucha entre PP y Cs se ha traslado al ámbito de la comunicación. El principal tiene mucho que ver con la llegada de Miguel Ángel Rodríguez a la dirección del gabinete de la presidenta, como explican las fuentes consultadas. A Ciudadanos no le gustó nada su nombramiento, sobre todo por las acusaciones que dedicó al padre del vicepresidente Aguado a través de su cuenta de Twitter. Pero ahora, es Rodríguez el que se encarga de diseñar la estrategia de Ayuso, lo que abarca su exposición en redes sociales y medios de comunicación. Una dinámica para la que no se cuenta con el socio naranja, y que ha propiciado que no exista ninguna sintonía entre un cargo de esa importancia y los compañeros de coalición.

Según las fuentes consultadas por este diario, esta pelea continua no hace peligrar el gobierno ni mucho menos. Ambos bandos saben que van a continuar los problemas, ya que discrepan en la manera de tratar diversos asuntos. Aunque eso suponga que se den situaciones rocambolescas. La última ocurrió el pasado sábado, cuando un miembro de la Dirección de Medios expulsó a la responsable de prensa del vicepresidente, Jennifer Santos, del grupo de WhatsApp habilitado para los periodistas que siguen la actualidad de la Comunidad de Madrid. Minutos antes, Santos anunció que a la mañana siguiente Aguado concedería una entrevista a una radio. Según fuentes de Cs, a ella no se le comunicó que se iba a tomar esa medida. Los responsables de prensa de Ayuso aseguran que lo ocurrido forma parte de sus cuestiones internas.