El mundo del deporte se apunta a los ERTE a pesar de vivir de las subvenciones

La suspensión de las competiciones deportivas por la pandemia de coronavirus no solo ha traído problemas al mundo del fútbol y a los Juegos Olímpicos. Las federaciones que sostienen a muchos de esos deportes también han sufrido un duro golpe por la imposibilidad de desarrollar sus torneos. Esta situación límite ha motivado que se hayan empezado a anunciar y presentar ERTEs en estas entidades deportivas, como ha podido saber La Información de fuentes jurídicas. Un instrumento que van a emplear aunque gran parte de su presupuesto proviene de subvenciones públicas. Pero que se explica con que tienen muy lejos poder recuperar la normalidad en los próximos meses.

A pesar de tener un carácter muy particular como el deportivo y de basar sus finanzas en lo público, las federaciones son entidades privadas. Lo que les permite permite solicitar estos ERTE, como confirman fuentes del Consejo Superior de Deportes (CSD) a esta redacción. Un mecanismo al que accederán a pesar de los 50,5 millones que se les destinó con cargo al ejercicio 2020, que es una partida prorrogada del año anterior debido a que no hay Presupuestos desde el año 2018. Una inyección que habría alcanzado los 76 millones si llega a salir adelante la propuesta de cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez del 2019.

Es decir, que basen su economía en subvenciones no significa que se les impida utilizar los mismos instrumentos que a otras compañías que no son públicas, defienden desde el departamento que lidera Irene Lozano. "Reciben subvenciones, como otras muchas empresas en todo el Estado. Pueden acogerse a ERTEs con toda la normalidad y sin carácter específico de otras acciones", añaden.

Por tanto, y al no formar parte de la administración, también pueden llevar a cabo procesos de regulación para prescindir de sus trabajadores temporalmente. La razón es la falta de liquidez a la que se enfrentan por la imposibilidad de desarrollar su actividad de una manera normal. "Tendrán causas justificadas porque no hay competiciones y se han cerrado las instalaciones. Lo mismo aplica a sus deportistas, que no pueden competir", explica el abogado especialista en derecho deportivo José Lasa, del despacho Laffer Abogados, que recuerda que el verano que está tan cerca suele ser la etapa que más ingresos reporta a ciertas organizaciones deportivas.

"Sin perjuicio de que sean entidades privadas, el deporte siempre ha vivido mucho del apoyo gubernamental. Es verdad que siempre ha estado muy apoyado. Aunque en el fútbol o el baloncesto no suele ocurrir, en los deportes más minoritarios así es", asegura Lasa. El jurista también apunta que la generación de recursos de estas federaciones está basada en las licencias de jugadores y en la organización de grandes eventos, que gracias a los sponsors, a los participantes 'amateur' y al público puede reportar importantes ingresos. Algo que "no se va a poder hacer, ya que el deporte se basa mucho en la afluencia de gente, y eso este virus lo impide", incide el letrado.

Esta mala situación económica tiene otros ejemplos que pueden darse en cualquier etapa de la temporada. Y que evidencian que para algunas federaciones es casi imposible volver a desarrollar su actividad en un futuro a medio plazo. Con la correspondiente merma de ingresos que no vienen del CSD. El paradigma son las entidades dedicadas al atletismo, que perciben una gran cantidad de dinero a través de las carreras populares. La financiación de estas competiciones llega también por las aportaciones de los patrocinadores. Al no poder celebrarse estas pruebas, desaparecen esas empresas que ejercen de sponsor.

Algunas de las pruebas, ya sean de atletismo o deportes más minoritarios, cuentan además con fondos públicos específicos para que se lleven a cabo. Dada la situación actual, tampoco se podrá contar con algunas ayudas públicas que estaban previstas. Las fuentes consultadas explican que gran parte de esas subvenciones son precisamente para sostener esas competiciones que organizan. Concretamente, son un respaldo económico público destinado "a fondo de competiciones y eventos deportivos". Es decir, una fracción de estas partidas diseñadas por la propia Secretaría de Estado para el Deporte y el Ministerio de Cultura y Deporte para carreras, ligas o torneos especiales.

Un futuro muy pesimista

A pesar de los expedientes temporales de empleo, el panorama que se abre para las entidades especializadas es de los peores que afrontará un sector cuando se estabilicen los contagios. Cuestiones como poder congregar a centenares o incluso miles de personas en un pabellón van a ser inviables en un futuro cercano, como han venido avisando las autoridades sanitarias sobre las grandes aglomeraciones. "Si ya hay dificultades para sacar adelante los torneos ya programados, aún más complicado va a ser que puedan organizar otros nuevos si no llega una gran parte de ingresos. ¿O cómo van a juntarse cientos de corredores en una salida de una carrera popular?", añaden las fuentes consultadas.

La veda de los ERTE ante la mala situación económica que afronta el deporte la abrieron los clubes de fútbol, que son las sociedades deportivas o anónimas con más ingresos y facturación dentro del ámbito deportivo. Los que más han llamado la atención son los planteados por el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid. Un escenario dentro de las disciplinas con más seguimiento que es muy distinto al que se abre para las minoritarias.

El golpe definitivo para gran parte de estas fue el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, que finalmente se celebrarán en 2021. Esta situación ha supuesto dar un giro de 180 grados a un montón de cuestiones que ya estaban preparadas para el gran evento del próximo verano. Pero el mayor varapalo llega en lo económico, ya que este retraso de un año supone un gasto extra de 2.500 millones, según las estimaciones japonesas. Aun así, fuentes jurídicas explican que habrá deportes que tendrán más fácil superar el trance. Además del fútbol, citan al golf, el baloncesto, el automovilismo o el tenis.