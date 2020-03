Muere un médico de Córdoba: tercera muerte entre los sanitarios por Covid-19

El coronavirus sigue estrechando el cerco sobre los sanitarios españoles. Este miércoles, un médico de Córdoba ha muerto a los 63 años diagnosticado de Covid-19. Se trata de Manuel Barragán, un profesional de atención primaria, según ha informado el Síndicato Médico de Andalucía (SMA), y es el tercer fallecimiento que se registra entre lso profesionales españoles desde que estalló el brote.

Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y amigos. DEP

Tus compañeros no te olvidarán https://t.co/WY9hhLJOXQ — Sindicato Médico (@smandaluz) March 25, 2020

Así lo ha difundido en su web el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) en Córdoba, detallando el secretario del SMA en la provincia, José Luis Navas, que en su sindicato lamentan "la muerte de este magnífico profesional y compañero desde hace muchísimos años", añadiendo que están "todos bastante afectados".

Navas, en declaraciones a 'Diario Córdoba', ha destacado que la organización no descarta exigir responsabilidades al Gobierno de España por las vías contencioso-administrativa o incluso penal, dado que "hay más compañeros infectados, pero no tenemos información fidedigna de toda la provincia", ha subrayado. A este respecto, Navas ha recordado que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad la autoridad que está centralizando los datos, pero desde el SMA no han podido acceder a ellos.

Navas ha manifestado también el "apoyo absoluto del SMA a los profesionales que se están jugando la vida" y ha criticado que "vamos a pelo, nos están mandando al matadero". De este modo, ha acusado al Ejecutivo central de desoír las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha señalado que el elevado número de contagios "es responsabilidad directa del Gobierno, que habiendo tenido los avisos podría haber minimizado las consecuencias".

Por último,el secretario del SMA ha destacado que, en su opinión, el Gobierno está realizando una "malísima gestión" y ha actuado con "dejadez", y ha animado a la ciudadanía a "continuar con el sacrificio" y permanecer en casa.