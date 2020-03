Los sanitarios de Madrid, bajo la sombra del coronavirus: "Iremos cayendo todos"

La sombra de la epidemia oscurece el día a día de los sanitarios en los hospitales madrileños. Con los ratios bajo mínimos y la comunidad como una de las regiones más castigadas por el golpe del coronavirus -con hasta xxx casos según el último balance de Sanidad-, el reciente anuncio de la consejería que encabeza Enrique Ruíz Escudero, no termina de convencer a los profesionales. Esta semana, una de las enfermeras de la UCI de la Fundación Jiménez Díaz trasladaba a La Información que ya conocía a varios compañeros en cuarentena -"al menos uno de Ginecología y otro de Urgencias"-. "Cada baja cuenta" y la falta de recursos es tan acusada que la profesional no duda en su pronóstico: "Llevo días sin besar a mis hijos porque estoy segura de que en mi unidad iremos cayendo todos".

El hospital donde trabaja esta profesional es uno de los siete centros habilitados para el análisis de muestras del Covid-19 de la región. En sus dependencias aterrizó el segundo afectado por la neumonía de Wuhan de la capital, un paciente que pronto fue trasladado al Carlos III. Ya ha pasado una semana desde aquel primer contacto, pero los trabajadores del Jiménez Díaz siguen sin sentirse seguros. "Nos han explicado cómo se pone el traje de protección biológica hace un rato", aseguraba la enfermera este jueves. Además, la profesional acusa una falta de recursos: "Como ha habido tal desfalco de mascarillas las que quedan tienen nombre y apellidos". El de esta trabajadora de la UCI no está entre ellos.

Mira también La alerta por el virus sube de temperatura y golpea ya a las empresas y la educación

"En mi unidad las mascarillas están bajo llave"

"Aquí estamos como en una burbuja donde no se habla del coronavirus". Una de las auxiliares de enfermería del área de Postparto del emblemático Hospital La Paz asegura que en su ala "no se está haciendo nada especial... no sabemos lo que pasa". La sanitaria asegura que su zona no es un área de riesgo, las madres acuden a ella con sus hijos después de dar a luz para recuperarse. "Nos dimos cuenta de que algo pasaba cuando entró una madre con gripe A y se activó un mecanismo de protección inusual", relata. Fue antes de que el brote llegara a España y la alarma llegó desde arriba, donde les informaron de nuevas medidas que antes no se seguían en su planta: "Antes, nos daban una mascarilla básica unos guantes y poco más".

La profesional asegura que, según ha ido avanzando el brote, al ser su unidad de bajo riesgo, las notificaciones descendieron hasta que ahora "casi nos tomamos las noticias a cachondeo". Pero hasta en este oasis, entre cunas y biberones, las mascarillas escasean. La profesional asegura que en su hospital algunos pacientes han robado mascarillas "por cajas": "Ahora las tenemos bajo llave no todos tenemos acceso". Para las profesionales de Postparto, la epidemia apenas pasa de un 'runrun' en la cafetería pero la preocupación no cesa: "Durante mi jornada en La Paz no uso protección, pero esta semana he tenido que ir con mi madre al Gregorio Marañón... y me he llevado un par de mascarillas del trabajo".

Los casos de sanitarios contagiados no siempre trascienden como tal. "Por los pasillos de los hospitales se comenta que hay personal infectado en todos los hospitales donde los 'coronas' han llegado", asegura la sanitaria del Jiménez Díaz. En Euskadi, el personal en aislamiento se ha convertido en crisis y, con más de un centenar de profesionales fuera de juego, han tenido que lanzar una oferta de empleo 'in extremis'. Al parecer, la Comunidad de Madrid aceleró para atajar este escenario antes de que se produzca y ha anunciado un refuerzo de plantilla que tampoco convence a los sanitarios de la región.

Por ahora, este rearme de los centros madrileños pasa por alargar el protocolo ideado para la temporada de gripe. El equipo de Díaz Ayuso explicó que "han sido renovadas 707 contrataciones de las realizadas por el 'Plan de Invierno' de la Consejería de Sanidad, por el momento, y hasta el 31 de marzo". Ante la pregunta de una extensión de los contratos del personal sanitario a más largo plazo, desde la cartera de Ruíz Escudero han asegurado a La Información que se hará "lo que sea necesario". Las mismas fuentes han trasladado a este diario que aún no hay plan B sobre la mesa y que, los siguientes pasos, se tomarán en función de la evolución del brote.

"Esto es una pandemia en toda regla... y por aquí no se está contratando a nadie", aseguran fuentes de otro centro madrileño que prefieren quedar en el anonimato. Varios sanitarios de este hospital lamentan que lo que se están ofreciendo son incentivos para que el personal ya contratado cubra más horas: "No se está ampliando plantilla, están cambiando turnos extra por incentivos... el que quiere se queda y el que no, no".

Los giros en el 'guión' contra la epidemia

Tras el azote del Covid-19 a las residencias de mayores de la comunidad este jueves, el Ministerio de Sanidad arrebató las riendas de la situación a las CCAA y trató de centralizar la gestión del brote. El giro de la cartera de Salvador Illa no acabó con la inconsistencia del discurso del Gobierno regional, cuyas divergencias han seguido alimentando la incertidumbre de los sanitarios y la ciudadanía. Este jueves, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso anunciaron el inminente cierre de los centros de mayores para, minutos después, achacar la noticia a una "filtración". Al día siguiente, la Dirección General de Salud Pública confirmó el 'cerrojazo' de estas instalaciones, en las tipologías de hogares y clubes.

Los intentos por unificar la gestión de la epidemia en la capital no están dando resultados. En un principio, la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid designó un 'batallón' de expertos que gestionarían la crisis... sin ninguna competencia real. Antes de la escalada de contagios en la capital, el Gobierno regional optó por crear un centro de recepción para los posibles contagiados en el Hospital Carlos III. La cascada de positivos dinamitó este propósito. Ahora, los ingresados por el virus quedan dispersos por varios centros del sistema madrileño de salud, con el Hospital de Torrejón como uno de los puntos más problemáticos.

Los ya habituales cambios en la hoja de ruta de las autoridades sanitarias, ha favorecido la inseguridad de los facultativos y ha derivado en una contundente reacción de las altas esferas del sector. La Organización Médica Colegial (OMC), poco afín a polémicas, apuntó este viernes que es "esencial" aclarar el protocolo sobre si los pacientes se concentrarán en centros concretos o si, como hasta ahora, se dispersarán por "múltiples" hospitales. Del mismo modo, ha pedido que se concrete si las cuarentenas y aislamientos domiciliarios serán voluntarios o de carácter obligatorio. Bajo un 'plan de choque' confuso, el coronavirus avanza por el país, contagiando de incertidumbre a los facultativos españoles.