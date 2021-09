El CSIF denuncia que las comunidades despidieron a más de 17.000 profesores

Las autonomías han prescindido de 17.457 docentes contratados para garantizar los protocolos Covid y reforzar las plantillas, según datos recabados por el sindicato CSIF, que ha acusado de "oscurantismo" a "muchas" comunidades autónomas en el acceso a estas cifras. En una rueda de prensa este lunes, el presidente de CSIF, Mario Gutiérrez, y la responsable del sector autonómico de Educación, Isabel Madruga, han explicado que las comunidades han "despedido" a más de 17.000 profesores para el curso escolar que hoy comienza, lo que supone una reducción del 40% respecto al último año.

Las mayores caídas se han dado en la Comunidad de Madrid, 7.000 docentes menos; Cataluña, 3.500 menos, y Murcia, 1.500 menos, siempre según el estudio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Con este déficit es "imposible" que el tercer curso en pandemia, que empieza hoy en algunas CCAA aunque el grueso lo hará entre el 8 y el 10 de septiembre, puedan mantener las medidas de seguridad, ha señalado Madruga, quien ha dicho no comprender por qué se permite este año reducir la distancia interpersonal en las aulas de 1,5 a 1,2 metros.

Concurren "dos agravantes" en este recién inaugurado año académico como es una "desigual" vacunación entre los alumnos, "no llega al 30% con la pauta completa" y hay "nuevas cepas" del coronavirus, más contagiosas. En consecuencia, han coincidido los dos responsables, "no se entiende que se hayan modificado y relajado los protocolos" de prevención de la Covid-19, que no se hayan mantenido las ratios -más reducidas- del curso 2020-2021 ni los profesores de refuerzo.

Gutiérrez se ha preguntado cuál es el aval científico que ha permitido acortar las distancias en los centros educativos o que se exima a un alumno vacunado de guardar la cuarentena si ha tenido contacto estrecho con un positivo -esta última medida la van a aplicar, de momento, la Comunidad de Madrid y Cataluña-. El estudio de CSIF refleja un déficit estructural de unos 50.000 docentes, teniendo en cuenta el incremento de las ratios producido desde la crisis de 2009.

Además, las jubilaciones de este año y las previstas para el próximo ejercicio, así como las plazas necesarias para reducir la tasa de interinidad al 8 %, tal y como se ha marcado el Gobierno hace preciso convocar 180.000 plazas docentes en los próximos tres años, según ha subrayado Gutiérrez. Aunque estamos al comienzo de curso, Isabel Madruga ha explicado que no se han detectado muchas incidencias y las que ha habido son por la falta de profesores, de planificación de horarios y problemas de readaptación.

En cuanto a las dudas que puedan tener los padres respecto a si vacunar a su hijo, Gutiérrez ha echado en falta un mensaje "claro, conciso y homogéneo" de todas las comunidades autónomas. Por otro lado, ha denunciado el oscurantismo de los Gobiernos regionales a la hora de dar a conocer los datos de contratación de profesores, amparándose "en la protección de datos": "Ninguna comunidad autónoma es totalmente transparente".

En este aspecto, ha añadido el presidente de CSIF, destaca negativamente la Junta de Andalucía, junto a Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Aragón, siendo la más transparente la Administración General del Estado.