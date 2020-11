Sanidad suma 3337 muertes y los casos crecen, con 12.289 positivos en 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha incorporado 337 muertes y 12.289 positivos en 24 horas. La curva sitúa a España en un momento crucial para el control de la pandemia. La transmisión se ha ralentizado y la incidencia mantiene una tendencia muy positiva, pero la cifra de decesos sigue siendo alta y la escena en los hospitales no deja margen para el alivio de las restricciones, al menos, no todavía. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha señalado que, el descenso en la transmisión ya se observa "en todas las comunidades autónomas, también en Asturias y Cantabria, que no lo mostraban la semana pasada".

A un mes de la Navidad, la cartera de Salvador Illa registró este lunes el récord de muertes de la segunda ola, con 537 víctimas mortales en 24 horas. Este nivel de mortandad. Sanidad informó ayer de 369 muertes diarias. La tasa es equiparable a la que sufrió el país en los días de finales de marzo y principios de abril, cuando el país entero guardaba un confinamiento estricto. La situación ahora es diferente y el debate sobre cómo encarar la navidad, decisivo.

La incidencia acumulada se sitúa en 325 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Es favorable, pero no es ahí donde queremos estar". Y es que el objetivo del Gobierno es mucho más ambicioso. El Ejecutivo mira a una tasa de contagios de 25 casos por cada 100.000 habitantes. De que el país logre rebajar la transmisión hasta estos niveles antes de la Navidad -cuando, a todas luces, se aliviarán las restricciones-, dependerá el impacto de las fiestas en el control de la pandemia. "Este descenso se observa también en los mayores de 65, los más vulnerables, que es el grupo en el que más nos interesa que se controle la transmisión", ha matizado el epidemiólogo.

La situación a pie de camilla mejora lentamente. "Los centros hospitalarios están bajo una presión importante, pero se observa un descenso suave y continuado en todas las CCAA". En los últimos siete días, Sanidad ha sumado 41 brotes en centros sanitarios, 34 de ellos en hospitales. En el horizonte, dos puntos críticos: el puente de la Constitución y las navidades. "La evolución de la pandemia dependerá de cómo nos portemos, de las medidas que se activen y de cómo se controle el riesgo de incremento de transmisión", ha incidido Simón.

Sobre la futura campaña de vacunación contra el virus, nueva piedra de toque de la gestión gubernamental de la crisis sanitaria, el ministro Illa ha defendido este mediodía la compra centralizada desde la Unión Europea. "Cada vez que hablamos de vacunas tenemos que tener presente Europa, poniéndonos de acuerdo para negociar conjuntamente". Algo que el ministro ha respaldado en la "fuerza negociadora" del conjunto de la Unión, frente a las limitaciones nacionales para entrar en la 'subasta' mundial del fármaco.