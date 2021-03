Del Val, optimista: "Sabemos mantener la curva para dar tiempo a la vacuna"

Los datos de la pandemia de coronavirus en España dejaba ayer una incidencia acumulada de 132 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que sigue bajando y es termómetro de que se está doblegando a la mortífera tercera ola. Optimista se ha mostrado la viróloga Margarita del Val al hablar en Espejo Público de la meseta en la que a día de hoy está la crisis sanitaria en España: "En el estado de alarma en julio lo logramos mantener estable dos meses y teníamos más el miedo metido en el cuerpo pero ahora hay que tener la esperanza y darle tiempo a las persona que se están empezando a vacunar".

"Si logramos mantener al coronavirus en niveles bajos dos meses, y lo podemos hacer, podremos quizá ayudar a que los más mayores en lugar de infectarse en el último momento y pasar a la lista de fallecidos se librarían de la enfermedad. Estamos en ese momento y tenemos que lograrlo, sabemos que podemos porque somos de los países de Europa que más drásticamente bajamos las oleadas y lo sabemos mantener".

Por otra parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señalaba hoy que el lote de AstraZeneca retirado en otros países por supuestos episodios trombóticos y que está siendo investigado ya fue suministrado y administrado en España por lo que "no se trata de parar un lote que no tenemos". Sobre la polémica la viróloga Margarita del Val asegura que "parece que los casos de trombosis no salen de los números habituales". Asegura que en los jóvenes "los efectos secundarios son más fuertes".

La doctora habla sobre parar la vacunación con las dosis de AstraZeneca a los mayores de 65 años en España y pide puntualizar sobre su eficacia y seguridad. "Sobre la eficacia no tengo acceso a datos que digan que sí lo es. Sobre la seguridad hay que tener en cuenta que hay que ser muy objetivo. Empezaré diciendo que somos mortales y hay personas jóvenes y mayores que se mueren. Lo importante es saber si lo que ha ocurrido con las trombosis tiene que ver con los vacunados o si es el mismo número de trombosis que hay normalmente en la población natural".

Considera bien que en algunos países se haya paralizado la vacunación "para confirmar todo y parece que no se sale de los números habituales. Aún así, por exceso de precaución, lo analizan porque vamos a vacunar a una gran cantidad de la población mundial y cada mínimo indicio, aunque no esté relacionado, hay que analizarlo a fondo. Estamos siendo muy precavidos. Me parece bien que se pare porque por unos días que se pare no pasa nada y ya nos dirán con más calma qué ocurre".

Sobre el mayor malestar que puede generar respecto a otras dosis Del Val asegura que "las molestias del pinchazo con todas las vacunas es más fuerte en los jóvenes que en los mayores y tienen que ver con lo que estimulan al sistema inmunitario". Explica que "lo primero que hace éste es reconocer que hay una agresión y lanzar una inflamación para reclutar a todas las células para ver qué es. La inflamación inicial dura dos o tres días y es más potente en los más jóvenes. Esto no lo explica el componente necesariamente porque es una reacción muy inicial".