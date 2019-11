El día más escabroso para la familia Quer: ¿está probado que El Chicle violó a Diana?

El de ayer fue un día muy duro para la familia Quer por todo lo que se contó en la sala donde se esta celebrando el juicio por la muerte de su primogénita: Diana. Por primera vez, el padre -Juan Carlos Quer- tuvo que abandonar la sala por lo escabrosas que llegaban a ser algunas de las declaraciones. Llegaba la hora de los forenses que examinaron el cuerpo de la joven después de que estuviera casi 500 días sumergido en un pozo en la nave abandonada de Asados. No fueron los únicos: también estaban citados los forenses que hicieron un segundo informe sobre las fotografías de la autopsia a petición de la familia. Contaron lo que concluyeron en su examen, pero en muchos puntos no se pusieron de acuerdo. Lo única certeza fue cómo murió. El resto es cuestionable, aunque el padre insiste en que el único móvil es el sexual porque "no se la llevó para ir a misa".

El equipo capitaneado por Fernando Serrulla ha expuesto que Diana murió asfixiada con una brida y que en su cuerpo no encontraron restos biológicos para hablar de una violación, lo que tampoco quiere decir que no se cometiera. Por otro lado, los forenses del equipo de José Blanco Pampín llevaron hasta la sala algo que no constó en su informe: la joven presentaba en su área genital un "edema importante" compatible con un acto sexual violento. También creen que murió por estrangulamiento y con una brida, pero añaden un fuerte golpe para explicar por qué se fracturan las vértebras de alrededor.

En la sala se vivió una gran tensión sobre el posible abuso sexual al tratarse de un elemento fundamental. Demostrar que Abuín sí violó a Diana Quer es para las acusaciones, particular y Ministerio Fiscal, algo fundamental, porque de ello puede depender una condena de prisión permanente revisable. La defensa intenta eludirla basándose en la inexistencia de vestigios biológicos que acrediten este abuso.

Pero después de lo escuchado ayer de los tres forenses que examinaron primero el cuerpo, las posibilidades de encontrar ADN "eran ínfimas" y hubiese sido un "milagro", aunque han hecho especial hincapié en que "no hallarlo, no excluye nada". Han explicado, asimismo, que hay mujeres que en caso de una agresión sexual optan por la lucha activa y otras permanecen quietas, y han asegurado que "un gran desgarro" sí lo hubiesen visto "pero normalmente no se producen". En el caso de Diana, al haber estado 496 días en un medio acuático, un silo cilíndrico de 1,14 metros de ancho y diez metros de profundidad, los "desgarros pequeñitos no se habrían detectado".

Por su parte, el jefe del servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal de Galicia, Pampín, también aseguró que no se encontraron "lesiones" relacionadas con una agresión sexual en las imágenes y datos que revisaron de la autopsia. Sin embargo advirtió ese "edema importante de los labios mayores", un indicio de una posible agresión sexual, algo que no incluyó en su informe porque "preguntaban por las lesiones", lo que entendió que eran "fisuras o marcas", algo que no encontró. Este "edema" es un "fenómeno vascular" que "no tiene nada que ver con el proceso" de saponificación del cuerpo (la grasa corporal se convierte en un compuesto similar al jabón), que lo "detuvo en el tiempo". "Este fenómeno puede tener su explicación en un acto sexual con maniobras intempestivas, repetidas con cierta violencia para que se produzca eso que ha quedado fijado en el tiempo", dijo.

Sobre la forma en la que murió Diana sí coinciden en que fue estrangulada y todo apunta a que con la brida que apareció enredada en su pelo. Los primeros forenses han indicado que Diana Quer tenía roto el hueso hioides del cuello, lo que indica una fuerte presión "de adelante hacia atrás", y no del modo en que el acusado dijo que agarró "accidentalmente" el cuello. Y apuestan por una brida como arma, no las manos por la presión que hay que ejercer durante cinco minutos, lo que también desmontaría que fuese accidental, tal y como defendió El Chicle. "Si mantiene la presión durante el tiempo suficiente, la persona muere, bien porque se impida la respiración, bien porque se impide que llegue la circulación", ha añadido, y no por la fractura en sí.

Aunque los equipos forenses no han llegado a ponerse de acuerdo, lo que sí parece claro es que la versión de El Chicle de cómo sucedió todo aquella noche del 22 de agosto de 2016 se desmorona. En días anteriores parecía claro que no estaba en A Pobra para robar gasoil a los feriantes porque ninguno de ellos declaró que echara en falta nada en sus caravanas. Y ahora parece que su teoría de que se encontró con Diana por causalidad y se fue hacia ella cogiéndola del cuello sin tener en cuenta la presión que ejercía dejando la joven de moverse de repente también se tambalea. Diana murió asfixiada por una brida, que el Chicle dijo no reconocer, y así lo demuestra la ciencia.