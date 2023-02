Fuga de millonarios en Nueva York: casi 1.500 abandonaron la ciudad en 2021.

La Gran Manzana experimenta un éxodo de millonarios. Casi 1.500 de sus residentes más ricos abandonaron la ciudad en 2021. No obstante, la cifra total en la ciudad se mantiene al alza y son ahora 80.000 los que conforman este selecto club, tal y como informó este jueves The New York Times.

El diario, que cita datos del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado, señala que 1.453 contribuyentes millonarios abandonaron Nueva York en 2021, 520 menos que en 2020, el año de la pandemia, en que se triplicaron las salidas respecto a 2019.

Pero dentro de la categoría de millonarios hubo diferencias: el éxodo de los más ricos, con ganancias superiores a 25 millones de dólares anuales, aumentó, mientras que el de los menos ricos, con entre 5 y 25 millones, se redujo ligeramente. Aún así, las cifras revelan que el número total de millonarios en Nueva York creció de 70.000 en 2020 a 80.000 en 2021, agrega el informe, lo que refleja que los ricos se enriquecieron aún más.

Según datos de la Oficina de Impuestos sobre la Renta utilizados por la agencia estatal, cuando los millonarios se van de Nueva York suelen recalar en el estado vecino, Nueva Jersey, y en segundo lugar en Florida, que tienen regímenes fiscales menos exigentes.

Tienden a irse cuando se acercan a la jubilación

Además, destaca que tienden a irse cuando se acercan a la edad de jubilación, entre los 45 y 64 años, y en el caso de los que se despiden siendo más ancianos, entre 65 y 84 años, Florida, con el atractivo de su buen clima, pasa a ser el principal destino.