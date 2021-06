Tras año y medio de pandemia, el Camino de Santiago echa a andar poco a poco en el Xacobeo 2021-2022. Los peregrinos comienzan a asomar por la Plaza del Obradoiro en el Año Santo más largo de la historia, ya que el Papa Francisco lo amplió hasta el año 2022. Un hito religioso, cultural, turístico y económico del que la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo quiere hacer una de las piedras angulares de su recuperación. Incluso el Gobierno de Pedro Sánchez invertirá 121 millones de euros en el Plan Nacional Turístico Xacobeo, financiados con los fondos europeos Next Generación, para impulsar los Caminos de Santiago como producto cultural y patrimonial en toda España.

Feijóo ya se puso deberes en 2019, antes de que la pandemia asolara también el Camino de Santiago. Su objetivo es lograr que en 2021, y sobre todo en 2022, se pueda llegar a los 420.000 peregrinos para superar los 9 millones de turistas, que el Año Santo 'produzca' 11.500 puestos de trabajo y que la actividad vinculada al Xacobeo genere un incremento del PIB gallego cercano al 1%, unos 650 millones de euros. Hace ya cinco años, la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago puso cifras al gasto de un peregrino al hacer el Camino: 1.014 euros de media. El último Año Xacobeo se celebró en 2010 y Galicia recibió 9 millones de visitantes, de los que 270.000 fueron peregrinos.

Tras el fin de las restricciones pandémicas, todos los caminos -el francés, los del norte, el portugués y el de la Ruta de la Plata- están abiertos. A día de hoy ya han sido más de 15.000 peregrinos los que han recogido su Compostela, el documento que acredita que han realizado la peregrinación. Más de 10.000 lo han hecho en lo que va del mes de junio. Lejos, de cualquier manera, de las cifras de 2019, cuando 347.578 personas realizaron alguna de las rutas, pero unos números que invitan al optimismo.

Kepa es un navarro de 45 años que hace unos días completó los 795 kilómetros del camino francés, el más popular y transitado, que separan Roncesvalles (Navarra) de la catedral de Santiago de Compostela, atravesando Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Su radiografía de lo que se encontró en la ruta deja claro un cambio de tendencia: "Sobre todo, poca gente para lo que suele ser habitual y muy pocos extranjeros. Se nota lo que nos ha pasado y que todavía el Camino de Santiago no ha alcanzado velocidad de crucero". Muchos albergues, restaurantes y tiendas a lo largo de la ruta permanecen cerradas "aunque las gentes de los pueblos que atraviesa la ruta te acogen, si cabe, con una sonrisa más amplia que antes porque se ve que necesitan al peregrino para que sus vidas y sus negocios vuelvan a lo que eran antes de la pandemia".

Miguel Ángel Rodríguez Aira, presidente de la Asociación de Albergues Privados de Galicia (Agalber) se queja, sin embargo, de que hasta un 25% de los albergues privados no abrirán porque "con las restricciones que nos imponen del 30% del aforo no son rentables". El sector clama por ello para que se amplíe dicho aforo al menos al 75%, "como sucedió el año pasado cuando incluso ni había ni vacuna todavía". Nno sabemos qué porcentaje de aforo en los albergues tendremos en julio y agosto, así que no podemos hacer reservas y cuando llaman los peregrinos, se quedan desconcertados", admite.

Aún así, y como el Camino de Santiago comienza a moverse y los peregrinos, comienzan a echarse a la espalda sus mochilas, Rodríguez advierte que "en algunas localidades, sobre todo las que atraviesan los caminos francés y portugués", comienza a haber problemas de espacio en los albergues.

"Necesitamos al peregrino extranjero"

Yolanda abrió su albergue en Caldas de Reis (Pontevedra), en el Camino portugués, a finales de 2019, poco antes de que la ruta cerrase por la pandemia. Corrobora que sería vital, "para garantizarnos algo de rentabilidad" que la Xunta flexibilizara el aforo del 30%. Otro de los puntos en los que incide, y donde residirá buena parte del éxito de este Xacobeo, es en el de la imperiosa necesidad de "recuperar al peregrino internacional", que de momento, no asoma por la ruta Jacobea debido a la pandemia y a las restricciones que la misma ha propiciado en los viajes internacionales. "El que todavía no ha vuelto es el coreano, que es un público muy habitual en el camino portugués-con 8.000 peregrinos en todas las rutas es la séptima nacionalidad más numerosa en el Camino) y tampoco los norteamericanos, de momento...”

Y es que hasta el año 2019, el 55% de los peregrinos eran internacionales, de 150 países distintos, con italianos, alemanes, estadounidenses y portugueses a la cabeza. Ayudará a su vuelta que, desde primeros de junio, es posible viajar a España desde Reino Unido, Japón, China, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur o Tailandia y se permite la entrada a nuestro país de todos los viajeros de cualquier país, siempre que acrediten haber recibido la pauta completa de una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea del medicamento (EMA).

El alcalde de Santiago de Compostela, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, reconoce que la ciudad y Galicia en su conjunto se juegan una parte importante de su recuperación económica con el Xacobeo 2021-2022. "Los Años Santos son años extraordinarios en los que se multiplica el número de peregrinos y visitantes que recibe la ciudad, pero este es completamente atípico porque los cuatro primeros meses prácticamente no hubo peregrinación ni turismo”. Eso sí, Sánchez Bugallo es optimista: “El Camino está empezando a recuperar su actividad a buen ritmo; el último dato que tengo es que está llegando a Santiago una media de 500 peregrinos diarios y los datos de ocupación hotelera para septiembre y octubre son fantásticos"