Llegan las nuevas matrículas de la DGT: ¿cúal es la última letra prohibida?

España ha conseguido por séptimo mes consecutivo que las ventas de coches crezcan. Ha cerrado el mes de julio con un total de 81.205 coches vendidos, lo que supone un crecimiento del 10,7% respecto al mismo periodo del año 2022. A pesar del continuo crecimiento lo habitual en este mes es que las ventas alcanzaran cifras cercanas a 100.000 unidades. En la Unión Europea las matriculaciones han crecido también un 17,9% en el primer semestre de 2023.

Los coches eléctricos híbridos continuaron siendo la segunda opción más popular entre los compradores de coches nuevos, representando el 24,3% del mercado. Sin embargo, los coches de gasolina mantuvieron la mayor cuota, con un 36,3%. En cuanto al mercado de los coches eléctricos de batería, este superó por primera vez a los diésel y se situó como la tercera opción más popular, pues aumentaron un 66,2%, alcanzando las 158.252 unidades.

Últimas matrículas de la DGT en España

Este crecimiento de las matriculaciones nos hace pensar en que pronto veremos en las carreteras españolas nuevas matrículas, especialmente ante la llegada de la última letra prohibida que no puede ir en las placas. La normativa española prohíbe nueve letras para las matrículas. Las cinco vocales y CH, LL, Ñ y Q. Esto es para que no pueda darse ningún error a la hora de leer las matrículas. Además, no se usan las vocales para evitar composiciones incómodas como PIS, ANO, ETA… El caso de la Q o la Ñ, por ejemplo, es porque los agentes de tráfico o los radares podrían confundirse con la O o la N.

Es probable que esta semana ya comencemos a observar una letra final diferente en las matrículas de automóviles, motos y camiones. Es importante destacar que la autoridad de tráfico deberá omitir la última letra que no puede ser usada en las placas. Siguiendo el orden alfabético, las matrículas deberían ser MJU, pero en su lugar se utilizará MJV.

Quedan cuatro letras restantes en el conjunto de letras MJ, lo que sugiere que, a la tasa actual, podríamos presenciar una combinación completamente distinta después del período festivo de agosto. Las próximas matrículas serán: MJW, MJX, MJY y MJZ. Antes de que llegue septiembre, es posible que ya podamos ver en las carreteras de España las nuevas matrículas que presentan una combinación de dos letras: MKB.

Así serán las nuevas matrículas de la DGT

No es algo que pasará pronto, pero se estima que las matrículas actuales terminarán agotando la numeración y abecedario más o menos en 2053, según datos de la DGT. Por ello, la Dirección General de Tráfico ya comienza a investigar y experimentar con posibles matrículas futuras que podrían reemplazar a las actuales.

Para ello se han fijado en los diferentes modelos de países con un parque de automóviles mucho mayor que el nuestro, como China o Estados Unidos. En el futuro las matrículas podrían incluir un código QR en la placa, que podría tener mucha más información y ser visible para las autoridades de forma sencilla. Pero se podría ir un paso más lejos, e instalar matrículas con microchip incorporado.