Melilla quita la última imagen de Franco en España con el apoyo de un ex de Vox

La Asamblea de Melilla ha dado este lunes luz verde a la retirada de la estatua de Franco de la vía pública, una propuesta del Gobierno regional apoyada por los tres partidos que lo conforman -Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs)- y del diputado no adscrito y expresidente de Vox, Jesús Delgado Aboy.

El PP, grupo mayoritario en la Cámara regional con 10 de sus 25 diputados, se ha abstenido, y Vox, que solo tiene un escaño, ha votado en contra. Los tres partidos del Gobierno regional han celebrado con aplausos la aprobación de esta propuesta, con la que, según el partido mayoritario del Ejecutivo, CPM, Melilla inicia "ese camino hacia una democracia plena", pues la estatua "lo único que hacía era mantener a la ciudad anquilosada en el pasado", según recoge Efe.

Vox defendió hace unas semanas que esa estatua representa al "comandante Franco" y no le afecta la Ley de Memoria Histórica, ya que conmemora la llegada de la Legión a Melilla en la guerra contra Marruecos en el año 1921, permitiendo "mantener la ciudad de Melilla bajo el control de España", según informaba entonces Europa Press.

"No ataca a ningún grupo de población o ideología, ni tiene que ver con ningún hecho sucedido a partir de 1936, por lo que no rige sobre ella la Ley de Memoria Histórica, una ley que Vox tiene la firme voluntad de derogar cuando llegue al Gobierno", defendía el partido que al final no ha conseguido frenar la medida.