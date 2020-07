Cada año la Dirección General de Tráfico (DGT) detecta 45.000 conductores que cometen una infracción graves más de dos veces al año, pero esto es la punta del iceberg porque según un último estudio, el 55% de los conductores, hasta 15 millones, reconocen ser reincidentes. Y no solo eso. En más de una ocasión una misma persona tiene que recuperar hasta en cuatro ocasiones todos los puntos, perdidos en su mayoría por sobrepasar la tasa de alcohol al volante, dar positivo en drogas o superar la velocidad permitida. Los primeros días tras el confinamiento decretado el pasado mes de marzo dejan unos datos alarmantes según los expertos, que vaticinan un verano negro en carretera si no cambian: en los últimos 10 días días de junio el número de fallecidos creció un 25% respecto al idéntico periodo de hace un año. "Parece que hemos salido con mucha euforia y toca extremar la precaución", asegura el director general de la Fundación Línea Directa, Francisco Valencia que se suma a la última campaña de la DGT: "Este país no puede soportar más muertes".

El último estudio de esta aseguradora pone el foco en esos reincidentes y multireincidentes que pese a sobrevivir de milagro a un choque con un camión que te obliga a ir con muletas el resto de tu vida o salir despedido contra un árbol a escasos 100 metros de donde tenía el vehículo aparcado por ponerse al volante tras toda una noche consumiendo alcohol siguen cometiendo infracciones graves al volante. Ambos ejemplos son casos reales, al igual que el conductor que acabó perdiendo todos los puntos al ser 'cazado' por el mismo radar de camino al trabajo y los vídeos difundidos desde la DGT donde hay coches que circulan a más de 200 kilómetros por hora por una autovía, otros que se saltan el Stop llevándose por delante al vehículo que sí circula bien o realizan adelantamientos con la línea continúa arriesgando su vida y la del resto de ocupantes.

Porque parece que nada les importa a esos 570.000 conductores que durante la última década no han paradode cometer delitos contra la seguridad vial y han sido denunciados. Y lo cierto es que, según los expertos consultados por este medio, tardan en comprender que su comportamiento en carretera mata. "La mayoría de las personas tienden a no autoinculparse", asegura Fernando Solas, responsable de formación de Pons Seguridad Vial . "Cuando hay un accidente hay un patrón común en todo y es que la culpa es del otro", reitera tras recordar los miles de ejemplos que se encuentra en su día a día de conductores que no aminoran la marcha cuando se circula con condiciones de lluvia y que "echan la culpa al pavimento si sufren un accidente".

El perfil del conductor reincidente es mayoritariamente hombre (80%), de mediana edad (entre 30 y 49 años) y con más de 10 años de carné (80%). La infracción principal que cometen es el exceso de velocidad: hay incluso un 2,2% de conductores que reconoce circular semanalmente superando en más de 60 kilómetros por hora los límites de velocidad, lo que equivale a conducir a más de 180 kilómetros por hora en una autovía. Ayer mismo se conoció que este fin de semana se interceptó al conductor de un vehículo Porsche Cayenne cuando circulaba a 150 kilómetros por hora en una zona limitada a 50 en el término municipal de Oleiros. "Si se respetasen los límites de velocidad en carretera se reducirían en un 25% el total de los accidentes de tráfico según la DGT".

Otra de las infracciones que más cometen es la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Y esto puede ser aún más preocupante al poder tratarse de conductores a los que se les tendría que examinar sanitariamente su reincidencia. Todos deberían saber que la tasa de alcohol en sangre permitida es de hasta 0,25 miligramos en aire expirado o 0.5 gramos en sangre. "Si vas con una tasa de 1 miligramo en aire -cuatro veces mas de lo permitido- el riesgo de accidente aumenta hasta 80 veces más", recuerda Solas . Pero no es así. Según el informe 'Reincidentes viales: un peligro para todos. Análisis y evolución 2009-2018', realizado por la Fundación Línea Directa, 8 de cada 10 reincidentes no conocen cuál es la tasa de alcohol que se considera delito y su sanción y el el 41% tampoco sabe que es delito negarse a hacer la prueba de alcoholemia.

Desde Pons Seguridad Vial consideran que "para paliar estas acciones hay que vigilar más en carretera aumentando los controles policiales y apostar por una formación y concienciación para hacer ver a todos esos reincidentes el peligro que es tanto para ellos como para el resto de conductores. Una buena opción pueden ser cursos en las empresas de de formación vial laboral". También creen en endurecer aún más las sanciones económicas y pérdida de puntos de determinadas acciones. Las distracciones es a día de hoy la principal causa de las muertes en carretera y está previsto que el Gobierno de luz verde a un borrador en el que el principal aliado de la distracción al volante, el móvil, suponga no solo la pérdida de tres puntos y una sanción económica de 200 euros, sino el doble.

Según datos oficiales, en los últimos diez años, 272.800 conductores han perdido la vigencia del carné al agotar sus puntos por cometer infracciones. De estos, 17.133 lo han perdido dos veces y 1.289 en tres ocasiones desde la implantación del sistema por puntos en 2006. Antes de llegar a perderlo son muchos los conductores que en cuanto se cumple el plazo necesario para acudir a un curso para recuperar puntos van sumando de seis en seis en previsión de no quedarse nunca a cero. Con las cifras que están dejando cada semana las carreteras, "cerraremos un año a pesar del confinamiento negro en cuanto a víctimas en carretera y espero equivocarme", concluye Valencia que sí cree que a los conductores reincidentes deben enfrentarse a penas mayores. Muy pocos acaban en prisión. 952 personas cumplen condena de prisión actualmente por un delito contra la Seguridad Vial: el 2,3% del total de la población penitenciaria en España. De ellos, 6 de cada 10 de estos reclusos están condenados por conducir sin carné de conducir.