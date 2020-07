La cifra que acota la tragedia de las muertes en las residencias de mayores aún no está clara. El Ministerio de Sanidad asergura que son algunas autoridades regionales las que aún no han reportado sus datos, mientras que las segundan aseguran que sus cuentas son transparentes. Este martes, los empresarios de la Federación Empresarial de la Dependencia (Fed) han cargado contra las CCAA y han tachado de "increíble" que haya regiones que aún no hayan reportado su balance sobre la situación de estos centros dentro de sus fronteras. "Esto es una república bananera", ha afirmado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

De la falta de rigor de las comunidades a la hora de trasladar la información al departamento, ha quedado constancia en el informe del 'Sistema de información de centros residenciales Covid-19' de la cartera que dirige Salvador Illa. Al respecto, Fernández-Cid se ha preguntado "cómo es posible" que un Estado de Alarma haya comunidades que "se permitan el lujo" de no reportar la información que se les requirió y que el Estado central "no tenga poder coercitivo" sobre estas regiones.

Así se ha expresado Fernández-Cid, en declaraciones a Europa Press, después de que Sanidad haya presentado a las comunidades autónomas un informe conocido este martes, en el que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión por la calidad de los mismos; que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos y otras no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo.

"Es una falta de respeto a los fallecidos, una falta de respeto a las familias, una falta de respeto a los miles y miles de profesionales y de centros que han estado volcando sus datos todos los santos días durante cuatro meses. ¿Para qué? Para nada", ha enfatizado el presidente de la FED, que también cree que es una "falta de respeto para los funcionarios y administraciones que sí han cumplido".

"Los protocolos siguen cambiando cada 48 horas"

De este modo, Ignacio Fernández-Cid ha insistido en la necesidad de contar un información fiable sobre la incidencia del virus en cada región. "No es para buscar culpables ni para censurar", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que se trata de "copiar" las mejoras prácticas y medidas puestas en marcha en cada comunidad antes de que llegue un rebrote a los centros.

En cambio, considera que "las cosas no se toman en serio" porque, según ha destacado, las CC.AA, les siguen enviado protocolos de actuación "que cambian cada 48 horas"; los centros no tienen aún Equipos de Protección Individual (EPIS) "y, si los tienen, los han pagado ellos". "¿Qué tiene que pasar en este país para que nos hagan caso de verdad?", ha planteado.

Finalmente, ha confesado que los profesionales y responsables de las residencias están "asustados" frente a un rebrote de COVID-19. "Si vuelven a creer que estamos preparados, volverán a equivocarse y tendremos unos resultados trágicos", ha advertido, para después rememorar que han estado "en el infierno, literalmente".