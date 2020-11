El Rosco del concurso 'Pasapalabra' vuelve a estar en manos de un juez

Un juez dirimirá en los próximos días si lleva a juicio o no la demanda interpuesta por la sociedad holandesa MC&F contra las compañías Atresmedia e ITV por la prueba "El Rosco" del programa Pasapalabra, para que se reconozcan sus derechos de propiedad intelectual sobre el mismo. En el juzgado mercantil 8 de Barcelona se ha celebrado hoy una vista de audiencia previa, en la que la parte demandante y la demandada han expuesto sus posiciones antes de que el magistrado decida si este litigio llega finalmente a juicio o no.

La sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution presentó en el juzgado de lo mercantil una demanda para que se reconozcan sus derechos de propiedad intelectual sobre "El Rosco", prueba en la que los concursantes deben acertar una palabra comenzada por cada letra del abecedario, a partir de sus definiciones.

El pasado mes de octubre, el juez resolvió en un auto que el programa "Pasapalabra" de Antena 3 pudiera seguir emitiendo la última prueba del programa hasta que se resuelva el fondo de la demanda, rechazando de esta manera las medidas cautelares que había solicitado la citada sociedad holandesa, reclamando el cese de la emisión de "El Rosco".

El programa "Pasapalabra" ya fue objeto de otro litigio judicial que se zanjó en octubre de 2019, tras nueve años en los tribunales, cuando el Supremo obligó a Telecinco a cancelar el concurso, al perder el litigio que mantenía con la productora británica ITV por sus derechos de emisión.

La sentencia del Supremo que el año pasado dirimió el litigio por los derechos de "Pasapalabra" no determinó si la prueba de "El Rosco" es susceptible de ser protegida por la propiedad intelectual como formato autónomo, asunto que se ha convertido ahora en el objeto principal de la demanda presentada por MC&F.

En la vista previa celebrada este martes, la defensa de la parte demandada ha argumentado que este proceso judicial no debe continuar puesto que el litigio "ya fue resuelto", en alusión a la sentencia "firme" del Supremo. Ha agregado, en este sentido, que si la demanda llega a juicio, un "mismo litigio puede prolongarse indefinidamente", dando lugar además a sentencias reiterativas o bien contradictorias entre sí.

Además, la defensa de Atresmedia ha dicho "sospechar" que la "razón" por la cual la sociedad holandesa no participó en el anterior procedimiento judicial fue por una "estrategia pactada" con Mediaset, como "pretexto" para presentar una segunda demanda, la que ahora dirime el magistrado si lleva o no a juicio.

En cambio, la defensa de la sociedad holandesa ha alegado en esta vista de audiencia previa que esta segunda demanda debe ir a juicio, ya que sus "peticiones, las pretensiones y las causas son diferentes" a las planteadas en la primera de ellas, puesto que aquella no incluía "El Rosco" en el proceso judicial ni se hacía "mención" al mismo.

Además, ha esgrimido que MC&F no intervino ni fue parte activa del anterior procedimiento judicial, ya que su participación en el mismo se limitó a una prueba escrita. "MC&F, como persona jurídica, no tuvo ninguna participación en el anterior proceso, fue extrajudicial y no judicial", ha indicado el letrado de la sociedad holandesa.

La vista de audiencia previa ha concluido con las solicitudes presentadas por ambas partes para que se incluyan sus respectivas pruebas documentales y testificales en el juicio si finalmente se celebra.