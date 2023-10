Sánchez obvia la amnistía y establece sus claves socieconómicas para la legislatura.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha obviado las negociaciones para la amnistía de los líderes del 'procés' en el primer mitin que ha ofrecido tras recibir el encargo del Rey de intentar ser investido y ha preferido centrarse en fijar sus prioridades socioeconómicas para la nueva legislatura, entre ellas, la consecución del "pleno empleo".

Durante su intervención en un acto político en Granada, el también líder del PSOE sí ha reiterado que "quien quiera aspirar a gobernar España" tiene que comprender y asumir dos cosas: "el pluralismo político y la diversidad territorial". Pero el grueso de su discurso ha girado en torno a sus objetivos en materia económica, laboral y social para la nueva legislatura y en dejar claro que España no votó el 23 de julio para repetir las elecciones, sino que dio un mandato para seguir trabajando por "cuatro años más de avances y de convivencia en el marco de la Constitución Española".

"Esto es lo que vamos a hacer", ha garantizado, antes de replicar a los líderes del PP que le acusan de dar al traste con la igualdad por sus potenciales pactos con independentistas y nacionalistas que "la igualdad se garantiza aprobando lo que ellos votan siempre sistemáticamente en contra en el Congreso", como subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones y aprobar más recursos económicos contra la violencia machista.

"Profetas del apocalipsis"

En este contexto, ha añadido que con lo que se "quiebra" y se "pone en cuestión" la igualdad es con los pactos municipales y autonómicos del PP con la "ultraderecha". Además, ha pedido a la derecha "mesura y prudencia" en sus declaraciones. Así, les ha recriminado que digan que "España se hunde" justo la semana en que las instituciones comunitarias ha autorizado otros 93.000 millones de euros de los fondos europeos, que sostengan que está "aislada", cuando Granada ha estado dos días llena de mandatarios internacionales, o que está "desacreditada", cuando acaba de hacerse con el Mundial de 2030.

También les ha echado en cara que alerten de que "España se rompe" cuando durante estos últimos cinco años "todos y cada uno de los territorios de España han cumplido con la Constitución". "Y si hay un partido político que incumple la Constitución es el PP, bloqueando la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Hombre, algo de prudencia y de mesura", ha remachado. "A los profetas del apocalipsis les digo que España convive, que España avanza y que España cuenta más en el escenario internacional y europeo gracias a la administración del PSOE", ha resumido.

Pleno empleo

Con la vista ya puesta en el futuro gobierno, que ha dado por hecho podrá constituir, Sánchez ha asegurado que, además de consolidar todos los avances en derechos y en libertades, de esta última etapa, se fija como objetivo dejar de ser el "farolillo rojo" del desempleo en la Unión Europa y pasar la actual tasa de desempleo del 12% a un 8%, es decir, lograr el pleno empleo. Entre sus propuestas para la investidura, ha reiterado su intención de incluir en el Estatuto de los Trabajadores, que todos los años el salario mínimo sea del 60% del sueldo medio, así como que cada año se destinen 5.000 millones de euros para llenar la hucha de las pensiones y "garantizar la dignidad de la jubilación".

La vivienda también será, ha avanzado, un eje prioritario de su programa de investidura, puesto que "el 70% de la desigualdad en nuestro país trae causa de la imposibilidad de acceder" a una, no solo, pero sí particularmente por parte de los jóvenes. "Pues yo me comprometo en estos próximos años a hacer de la vivienda lo que dice nuestra Constitución, un derecho y no un bien imposible de acceso para muchísimas gentes de nuestro país", ha afirmado. Y en materia de igualdad de género, el presidente ha recuperado su compromiso de aprobar una ley de paridad para garantizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad española.

España, muro frente a la ultraderecha

Sánchez ha aprovechado el mitin para presumir de que muchos de los líderes europeos que se han reunido estos días en Granada, incluidos algunos conservadores, le ha felicitado por el resultado de las elecciones, en la medida en que ha servido "para frenar a la derecha parasitada por la ultraderecha". Según Sánchez, el mensaje que España trasladó al mundo con esa decisión fue "rotundo, total y un orgullo".

"Ha sido un ejercicio de inspiración para muchos progresistas de todo el mundo y en particular en Europa que, por desgracia, durante estos últimos años han visto avanzar a la ultraderecha, ya sea parasitando a la derecha o ya sea porque han desplazado a la derecha de las principales posiciones en el espacio conservador en cada una de esas naciones", ha abundado.

"Ganar las elecciones el pasado 23 de julio en España era fundamental para desequilibrar el juego de poder y, por tanto, las políticas en Europa durante los próximos cuatro años. ¿Y qué hay detrás de esa lógica y ese equilibrio de poder? Lo que hay es política y una concepción de la sociedad bien cerrada o bien abierta", ha concluido.