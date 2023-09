Sánchez llevará al Congreso el SMI y la vivienda para lograr su investidura

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pisa el acelerador de cara al próximo debate de investidura y empieza a mostrar su hoja de ruta para sacarlo adelante. En su primer mitin después de que no subiera a la tribuna del Congreso durante el debate de investidura de Núñez Feijóo ha desgranado algunos de los compromisos que piensa asumir si es propuesto para ello a la espera de la ronda de consultas del Rey. Entre las propuestas entrará en materias como el Salario Mínimo Interprofesional y la vivienda.

En concreto Sánchez ha asegurado hoy que va a proponer durante el debate de investidura si es propuesto como candidato a presidir el Gobierno que se reforme el Estatuto de los Trabajadores para que el salario mínimo interprofesional por ley sea todos los años el 60% del sueldo medio en España. Recordemos que está fijado en 1.080 euros al mes a comienzos de 2023.

También ha sostenido que su próximo Gobierno tendrá como eje la vivienda por la dificultad, "cuando no la imposibilidad", ha comentado, de muchísimas generaciones, pero en particular de la gente joven a la hora de acceder a ella. "En esta legislatura vamos a hacer de la vivienda la gran causa nacional, vamos a hacer de la vivienda el derecho constitucional, no un problema como lo es para mucha gente en nuestro país, viva donde viva", ha sentenciado.

Tras las votaciones Sánchez ha recordado en más de una ocasión que prometió "que buscaría votos hasta debajo de las piedras" para cuestiones como revalorizar las pensiones, dignificar el SMI, aumentar las becas, la emancipación de los jóvenes, la concordia entre los pueblos de España, la convivencia entre ciudadanos, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y parar a la ultraderecha". Hoy se vuelve a comprometer en trabajar ahora por una investidura "real" tras el "teatrillo" que, en su opinión, ha protagonizado el dirigente popular. Asegura así estar con más fuerza y más argumentos que nunca para que haya cuatro años más de gobierno progresista" en España, "de avances sociales y de derechos y convivencia en nuestro país".

Así lo ha indicado Sánchez en el transcurso de su intervención en un acto político en La Rinconada (Sevilla), el primero tras el debate de investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que concluyó este viernes en el Congreso de los Diputados, y a dos días de que el rey Felipe VI inicie una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato a la investidura, a la que el dirigente socialista está citado el martes 3 de octubre.

Han precedido a Sánchez en el turno de palabra en este acto en el recinto 'El Abrazo' de La Rinconada, al que han asistido unas 3.000 personas, según cálculos de la organización socialista, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y el alcalde de la localidad, secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández.

En su intervención, el dirigente socialista ha criticado que Feijóo haya dicho "que puede ser presidente del Gobierno, pero que no quiere". "Está tan acostumbrado a mentir a todo el mundo, que se miente a sí mismo", ha comentado Pedro Sánchez al respecto antes de aseverar que "los socialistas sí queremos" y "sí que vamos a trabajar por una investidura real, no una investidura postiza", para lograr "un Gobierno progresista, con cuatro años más de avances sociales y de derechos para los españoles, de convivencia y de concordia", ha añadido. "Eso es lo que va a pasar, cuatro años más de convivencia", ha aseverado Pedro Sánchez, que ha dicho que se va a "dejar la piel" para lograr ese propósito.