Sanidad sigue sin actualizar el total de muertes por Covid... y suma 50 en 7 días

El Ministerio de Sanidad se resiste a actualizar la serie histórica de fallecidos, que se sitúa en las mismas 27.136 defunciones que se notificaron hace ya tres jornadas, aunque sí ha informado de 50 nuevos decesos por Covid en los últimos siete días. Ayer este indicador se situó en los 56. Con más de la mitad del país en fase 3, el baile de cifras de la cartera que dirige Salvador Illa concentra todas las miradas, casi un mes después de que se aprobase el nuevo sistema de conteo. Por contra, el número de positivos diarios ha crecido desde este lunes de 48 a 84 casos diagnosticados por PCR.

Estos 84 positivos son los que el departamento ha incluido en la columna de 'Casos diagnosticados el día previo'. Una vez más, la cifra que aporta Sanidad no coincide con la resta de los totales registrados de un día para otro. Los 241.717 positivos de este lunes, se han convertido hoy en 241.966 afectados. Mientras que el incremento del que informa el ministerio no llega al centenar, la diferencia entre ambos días es de 249 casos, lo que conlleva una desviación de 165 positivos cuyo origen no es claro y que aleja las cuentas de Sanidad de la aritmética de sus propios números. Una de las opciones es que se trate de casos diagnosticados tiempo atrás y notificados por las CCAA en las 24 horas previas al presente informe.

No parece preocupante que los casos nuevos casi doblen hoy los registrados este lunes. Se trata de un fenómeno que se lleva produciendo todos los martes y que Sanidad atribuye al conocido como 'efecto fin de semana'. Las CCAA suelen incurrir en cierta infranotificación entre el sábado y el domingo, cuando las plantillas se reducen y el trabajo se ralentiza. Si en lugar de esta diferencia se atiende a la de los casos notificados en la última semana, los 2.151 de este lunes han quedado en 2.178 este martes, lo que implica un aumento de una veintena de nuevos casos entre los dos conteos más recientes para sendos periodos de siete días.

¿Por dónde se ha movido el virus en los últimos días?

Si algo ha quedado claro de las últimas comparecencias de las autoridades sanitarias es que la prioridad ahora es lograr un mapeo del avance del virus, fotograma a fotograma. El balance del ministerio deja a la Comunidad de Madrid como la región que más nuevos positivos ha contabilizado desde ayer, con 45, por lo que absorbe más de la mitad de los nuevos infectados de toda España. Tra ella se encuentra Cataluñ , con 17; le sigue Aragón (5); Castilla y León (4); Andalucía (3); Baleares (2); y Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Navarra, con uno. Las regiones que no han notificado ningún nuevo contagio en la última jornada son cinco: Ceuta, Melilla, Murcia, País Vasco y La Rioja.

En esta línea, el total de infectados que empezaron a experimentar los síntomas de la Covid en la última semana se ha situado en 231, lo que deja una incidencia acumulada para este periodo -positivos por cada 100.000 habitantes- de 0,49. Sin salir de este indicador, son Galicia y Melilla los territorios con menor incidencia del coronavirus en los últimos siete días. Si se amplía el cerco a todos lo positivos diagnosticados en la última semana, independientemente de cuándo empezaron a presentar síntomas, el total asciende a 2.178 y la tasa de incidencia a 4,63 casos.

La inconsistencia de las estadísticas oficiales sigue concentrando todos los focos, aunque Sanidad insiste en que acabará pronto. "Vamos a poder cerrar de una vez estos datos de fallecidos y yo creo que lo vamos a hacer muy pronto y con mucha calidad", aseguró este lunes Fernando Simón. La dilación en la revisión de este indicador reside, según la propia cartera, en la ausencia de las fechas de defunción de algunos de algunos de los nuevos decesos, un requisito que Sanidad introdujo en el reciente método, que ya no es tan reciente, pues se empezó a seguir el 10 de mayo. Casi un mes después, la serie histórica aún no se ha aclarado y el ministerio sigue cubriéndose las espaldas con el mismo aviso: "Esta discrepancia podría persistir aún varios días".

El departamento de Illa ha insistido durante las últimas jornadas en que solo aparecerían en la columna relativa a los fallecidos diarios el número de víctimas mortales con fecha de defunción en las 24 horas anteriores a la publicación del balance. El resto se sumarían a la serie histórica que se actualizaría, en principio, solo una vez a la semana. La consecuencia es clara: hay defunciones que aún no han quedado reflejadas en el balance oficial. Y, pese a que la cartera aseguró que los totales se actualizarían semanalmente, la realidad ha desbaratado los planes del departamento.