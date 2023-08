El reacondicionamiento de equipos gana puntos en plena batalla por el 'net- zero'.

Las compañías españolas e internacionales apuesta más cada día por la economía circular. Este es un modelo utilizado como una de las formas más comunes para poder aportar su 'grano de arena' en el camino de la sostenibilidad y es una tendencia que va al alza, específicamente en cuanto al renting de equipos y el reacondicionamiento de productos tecnológicos. En plena batalla para lograr el 'net- zero', las compañías intentan ganar puntos y algunas se han lanzado a realizarlo a través de este tipo de métodos con el objetivo de reducir sus emisiones.

Según el último estudio realizado por Content Marketing Institute, bajo el título 'Global Refurbished Computers and Laptops Market 2023–2032', se espera que durante ese periodo de tiempo el mercado mundial de los ordenadores y portátiles reacondicionados registre un crecimiento anual compuesto del 11,6%. Este mismo documento apuesta porque este mercado en los próximos años vaya al alza y vaticina que para 2032 el tamaño del mercado alcance una valoración de 12.600 millones de dólares; es decir, casi 11.500 millones de euros al cambio.

A nivel general en España, las empresas del Ibex 35 también han tomado parte de este camino de la economía circular y de acuerdo a un estudio realizado por el Pacto Mundial Red Española 'Contribución de las empresas del Ibex 35 a la agenda 2030', las medidas de estas compañías relativas a la sostenibilidad fueron de un 88% durante 2022. Específicamente crecieron en la gestión de los desechos, reducción, reciclaje y la reutilización. Según la consulta, los ODS son una de las prioridades de las grandes empresas nacionales. Por ejemplo, un 94% de ellas trabaja el ODS 13 sobre la acción por el clima, con el fin de reducir sus emisiones a corto y largo plazo para acabar con la neutralidad climática.

Por esta misma razón, métodos como la economía circular es clave para ellas. Específicamente, es un modelo de producción y consumo que busca que las empresas compartan, alquilen, reutilicen, renueven y reciclen tanto los materiales como los productos existentes dentro de ellas con el objetivo de añadir valor, extender la vida útil y reducir el consumo de materias primas. Ahora, tanto las normativas europeas como la presión por el cambio climático, ha hecho que busquen reducir sus emisiones. Según Eurostat, en 2019 el 2,06% de los empleos en España estaban relacionados con estos ámbitos, fijando al país por encima de de la media de la UE.

Así, según el informe de la Agencia Francesa de Gestión Ambiental y energética (ADEME) junto a Black Market, el porcentaje de pérdida de impacto usando dispositivos reformados, frente al impacto que provoca uno nuevo es de más del 90% a nivel general. En ámbitos de C02 los smartphones pueden llegar a reducir un 91,6%; las tabletas bajan 88,13%; los laptops Un 88,9% y los ordenadores de escritorio un 89,77%. A nivel general todos ellos reducen un 89,6%. Pero también realizando este tipo de métodos de reacondicionar se puede producir menos impacto en materias primas (94,1%), en agua (94,5%) y de chatarra electrónica, más conocidos como 'e-waste' (92,6%).

Fleet, la startup que potencia el camino

El área de las tecnologías de la información resulta fundamental para dar alas a algunos métodos de sostenibilidad. Fleet es una startup francesa que aterrizó hace un año en España y se preocupa principalmente por vender y gestionar la flota de IT (ordenadores, tablets y teléfonos) a las empresas. Ellos se enfocan en el renting de equipos y actualmente en España (con sede principal en Barcelona) ya tiene más de 100 clientes como Seedtag, Ironhack, Cover Manager, Reveni, Trucksters, o Vivla.

El fundador de la empresa ha asegurado a La Información que en Francia existen 2 millones de empresas que tienen en su inventario computadoras que no utilizan y ellos se aseguran de reciclarlas. “Tenemos algunos cálculos en los que demostramos que con cada cliente con los que trabajamos nos aseguramos que no desperdicien 1,5 kilos de desechos electrónicos”, comenta su cofundador, Alexandre Berriche. Por esto mismo, y para no generar más desechos, desde Fleet ofrecen la opción de acceder también a un ordenador reacondicionado “de muy buena calidad”.

Incluso Berrinche asegura que hay diferentes clientes que sólo usan flotas de aparatos reacondicionados. “Esta es una forma importante si deseas ir hacia un camino más sostenible como empresa. Porque puedes optar por alquilar o comprar los productos de forma mensual que sean nuevos o reacondicionados, y ya el renting es un método que ayuda”. Ahora sus próximos pasos también será seguir por este camino que ayuda a las empresas a una economía circular, y se lanzarán al mundo de los seguros y al de la gestión de dispositivos móviles (MDM) que permite asegurar, monitorizar y administrar dispositivos móviles sin importar qué operador se tenga.

Fleet aporta al medio ambiente y a reducir las emisiones porque de esta forma las empresas no cambian de forma tan seguida de ordenadores y aparatos electrónicos. "Creemos que estar con Fleet te ayuda a ser más sostenible porque no tienes que cambiar tanto de ordenador. Nos aseguramos de que conserve la computadora durante mínimo tres años con garantía y soporte, y al final las recuperamos y reacondicionamos", zanja el cofundador. Ahora además de España, la francesa ha puesto el foco para expandir su negocio a Alemania y el Reino Unido en los próximos meses, dos países donde las normativas de sostenibilidad también van al alza porque también es un sector que está reteniendo mucho personal.