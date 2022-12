La trastienda, así es el súper barato en una nave con venta directa al público

La subida de la cesta de la compra es un problema que nos afecta a todos. En lo que va de año, el encarecimiento alcanza, según la OCU, más de un 15%, un dato nunca visto antes en los 34 años desde que realizan este estudio anual. Los clientes buscan alternativas a los supermercados tradicionales y La trastienda es una de ellas. Está gestionada por Carlos Moreno, conocido como 'el rey de la sandía'. Primero abrió en Parla (Avenida Cerro del Rubal, 16l) y su éxito le ha llevado a abrir en Leganés (Gregorio Marañón, 6) con un propósito: ofrecer los precios más baratos del mercado.

En medio de polígonos industriales, cerca de grandes cadenas y supermercados, pero en una nave como si de un taller mecánico se tratara, se agolpan cada día cientos de personas. Se acercan para llenar el carro sin tener que pagar de más. Aquí no existen los precios acabados en 99, porque los precios están redondeados: 50 céntimos, un euros, dos euros... Todo es básico, hasta la política de precios.

Pero lo más importante para ganarse la confianza de los clientes es que los productos no son de marcas desconocidas, con fechas de caducidad próxima o de baja calidad, sino como los que se pueden encontrar en cualquier supermercado. La principal oferta se basa en la fruta y la verdura. Pero en los frigoríficos encontramos carne envasada, el embutido, pizzas o platos de comida preparada. También hay paletillas a 25 euros, botellas de vino, bollería y un congelador con pescado. Todos los snacks cuestan un euro: patatas fritas, galletas saladas... Incluso un apartado dedicado a productos de droguería.

"Esto se va a expandir por toda España"

Como no podía ser de otra forma, La trastienda y Carlos Moreno se han hecho virales en redes sociales. Él mismo ha compartido un vídeo en el que se muestra la nave llena de clientes comprado productos baratos. "Dicen que no se puede bajar la cesta de la compra, pero yo creo que sí", afirma. "Nos estamos agrupando muchas familias para montar este tipo de naves para vender directamente al público, para que no abusen de ellos [....]. Esto se va a expandir por toda España, porque ya están preparando las naves unas 50 o 100 personas" para imitar su negocio, asegura.

En el vídeo también muestra alguno de los precios, como una caja de 7 kilos de tomate a 6 euros y una gran variedad de fruta y verdura a un euro: "si a la gente le bajas los precio, la gente compra", añade mientras camina por la tienda. Y su intención es pedir siempre "el precio justo" para tener "cada vez más mercancía a mejor precio".

Las claves de su éxito: una nave modesta y sin intermediarios

Carlos Moreno tiene clara la estrategia: cuanto menos gastos tenga que afrontar, más podrá rebajar los precios a los clientes. Esto le permite vender mayores cantidades y que así su negocio sea rentable mientras los vecinos ahorran en cada compra. Por esto, es una nave muy austera sin apenas mobiliario. Es un almacén convertido en tienda en el que no vamos a encontrar grandes estanterías ni lineales como en los supermercados, si no cajas apiladas en la que cada cliente puede coger los productos que le interesen.

Y lo más importante para poder rebajar los precios, no trabaja con intermediarios. Contacta directamente con lo productores y ellos mismos le sirven el pedido en apenas un día. Dependiendo de la cantidad que compre, le los proveedores le ofrecen un precio. En base a ello pone los productos a la venta al público logrando un beneficio menor al habitual, pero que le permite ganar dinero. Eso hace que los precios en La trastienda puedan variar de un día a otro. Él mismo se encarga de colocar las cajas en la nave y los empleados son familiares, por lo que no todos lo que generan queda en casa.

Súper 'low cost' para hacer frente a la subida generalizada

El 95% de los productos de los supermercado ha subido su precio y son muy pocos los que se salvan. Según la OCU, Dia y Mercadona han mostrado los picos más altos de subida de precios (más del 16%), mientras que Alimerka, Carrefour Express y BM Urban, los que menos (8%). Ante esta situación, los clientes buscan opciones 'low cost'. Entre las cadenas más grandes podemos destacar a Supeco, una filial de Carrefour que también utiliza su nave a las afueras de las ciudades como tienda modesta y almacén para ofrecer precios bajos.