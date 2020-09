El actor que vivió en su coche y ahora es multimillonario de la lista Forbes

Desde 2005, Tyler Perry ha ganado más de 1.400 millones de dólares (1.180 millones de euros) antes de impuestos según los datos de la revista 'Forbes'. Unas cifras impensables en la infancia de este actor nacido en Nueva Orleans (EEUU) en 1959, en el seno de una familia muy humilde. Su pasión por el mundo del entretenimiento y su perseverancia fueron claves para remontar una situación económica complicada.

El primer trabajo de Perry fue en el hotel Windsour Court de su ciudad tras dejar el colegio. En su tiempo libre comenzó a escribir guiones para una obra de teatro, faceta que compaginaría más tarde con la venta de coches y el empleo de recaudador de deudas.

Gracias al 'multitrabajo' consiguió ahorrar 12.000 dólares (10.000 euros) para alquilar un teatro y producir la obra 'Know I've Been Changed', una historia de supervivencia al abuso infantil. Fue en ese momento de su vida cuando Perry se vio obligado a vivir en su coche durante tres meses, mientras trabajaba en cualquier empleo, desde luces a vender 'snacks' para empezar a tener el suficiente dinero como para permitirse pagar un alquiler.

Felizmente, su aventura en los teatros fue viento en popa. Triunfó son su personaje Madea, una anciana afroamericana de muy mal carácter que llamó la atención de famosos como Oprah Winfrey. Tal fue su éxito que antes de producir cualquier show de televisión o película, Perry acumuló 100 millones en ventas de boletos de teatro, facturó 'merchandising' valorado en 20 millones y recaudó 30 millones vendiendo vídeos de las actuaciones.

La producción propia, gran fuente de ingresos

Su personaje Madea le llevó a hacer 11 películas en 14 años para Lionsgate. En total, facturó 670 millones en taquilla, pero su gran inversión son los estudios Tyler Perry en Atlanta, el lugar más prolífico de grabación para series afroamericanas. La compañía empezó en 2006 antes de establecerse en su actual ubicación hace cinco años. Perry pagó 30 millones por el estudio en 2015 y en Atlanta gastó 250 en la construcción.

Posee el 100% del contenido que produce, por lo que tiene un catálogo de películas, programas de televisión y cintas valorado en 320 millones de dólares (269 millones de euros). "Soy dueño de las luces y de los sets. Ahí es donde está la diferencia. Soy dueño de todo, y por ello mis ingresos son mayores", explica a 'Forbes'.

Asimismo, tiene 300 millones en inversiones, 60 millones en acciones del servicio de streaming 'BET+' y 40 millones en vivienda y otros inmuebles.

"No tengo mentores. Mi padre no sabe nada de negocios y tampoco mis tíos y ni mi madre. No fui a una escuela de negocios. Todo lo que aprendí lo adquirí sobre la marcha", concluye Perry sobre su éxito empresarial.