Ahorrar hasta 200 euros en comisiones: los requisitos que piden algunos bancos

El número de clientes enfadados con su banco por el cobro de comisiones ha aumentado durante los últimos años. En 2020, el Banco de España tramitó 1.147 reclamaciones relativas al cobro de comisiones de mantenimiento y otras 987 por el pago de otros gastos relacionados con las cuentas. En total, más de dos mil quejas, lo que supuso un incremento del 91% con respecto al año anterior.

No sorprende, teniendo en cuenta que el importe de las comisiones bancarias ha aumentado desde 2019, cuando la mayoría de los bancos empezó a modificar sus tarifas y a encarecer sus cuentas corrientes. Ahora, algunos clientes llegan a pagar más de 200 euros al año por su cuenta, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son los bancos que cobran menos comisiones de mantenimiento en España.

Ante esta situación, muchos se preguntan si es legal que el banco cobre esas cantidades por sus servicios. Y lo cierto es que sí, siempre que aparezca en el contrato. Los bancos son libres de fijar las comisiones que quieran por sus servicios y ni siquiera el Banco de España puede limitarlas. Hay algunas excepciones reguladas por ley, pero no es el caso de las cuentas, un terreno en el que los bancos tienen carta blanca para cobrar lo que consideren oportuno por su mantenimiento.

Además, pueden modificar los costes de la cuenta corriente cuando quieran, siempre y cuando avisen al cliente con al menos dos meses de antelación. Estos avisos, que durante los últimos años han sido muy habituales, suelen remitirse a través del buzón virtual de la banca online, por lo que conviene revisarlo regularmente para no perderse ninguna notificación, señalan desde HelpMyCash.

Los clientes más afectados por la política de comisiones de los bancos han sido los que no ingresan cada mes una nómina en su cuenta, ya sea porque no tienen o porque la reciben en otra entidad. Sin embargo, hay bancos que no cobran comisiones a los clientes que no tienen ingresos periódicos. De esta manera, pueden tener su propia cuenta corriente sin necesidad de pagar más de 200 euros por ella.

Bancos sin comisiones para clientes sin nómina

Openbank, por ejemplo, no cobra comisiones de mantenimiento a sus clientes, tengan o no tengan nómina. Tampoco les cobra por hacer transferencias online en euros, ni por la tarjeta de débito ni por sacar dinero en más de 7.000 cajeros españoles. Algo poco habitual es que la entidad, a pesar de ser un banco online, permite ingresar y retirar dinero en efectivo en la ventanilla de más de 3.000 oficinas de Banco Santander gratis (las dos primeras operaciones al mes no tienen coste).

Además, los nuevos clientes de Openbank que abran una Cuenta Corriente Open antes del 31 de mayo e ingresen al menos 300 euros se llevarán 40 euros netos de regalo. Recibirán el incentivo en julio. Para sumarse a la campaña hay que usar el código MAY22 durante el proceso de alta. Otro ejemplo de banco sin comisiones para clientes sin nómina es EVO Banco. La Cuenta Inteligente del banco online es gratuita y no tiene requisitos de apertura. Incluye una Tarjeta Inteligente sin comisiones de emisión ni de mantenimiento que permite tanto pagar las compras a débito como a crédito, según lo que prefiera el cliente. Además, EVO da la posibilidad de sacar dinero en casi cualquier cajero de España gratis.

Incluso los grandes bancos comercializan cuentas sin gastos para los clientes sin ingresos, aunque en estos casos solo pueden contratarlas los nuevos clientes. Es el caso de la Cuenta Online sin comisiones y sin nómina obligatoria de BBVA. El banco azul entrega una tarjeta de débito gratis a los nuevos clientes con la que pueden sacar dinero en más de 4.500 cajeros. Y además, ahora, devuelve el importe de la suscripción a Netflix, HBO Max, DAZN, Play Station Plus, Disney Plus o Spotify durante seis meses (bonificación máxima de 9,99 euros al mes).