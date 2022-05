Por qué no deberías esperar más para financiar la reforma de tu casa

Estar confinados en casa durante los momentos más duros de la pandemia hizo replantearse a muchos españoles la necesidad de mejorar la habitabilidad de sus hogares y adaptarlos a las nuevas circunstancias de teletrabajo. Tanto es así que, en 2021, según un estudio realizado por el portal Habitissimo, se destinaron en España en torno a los 20 mil millones de euros para este fin, entre obras integrales de gran envergadura y el arreglo de alguna estancia.

El panorama para este año es mucho menos optimista. El incremento generalizado de los precios a consecuencia de la guerra de Ucrania y el recelo de los mercados a la inminente subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) hacen prever una contracción de la inversión en la rehabilitación de inmuebles.

La inestabilidad económica genera incertidumbre en las familias, que prefieren posponer la puesta en marcha de grandes proyectos, como la reforma integral o parcial del hogar, hasta que la economía se estabilice. O, como mínimo, hasta que las perspectivas que llegan desde los organismos europeos sean menos desalentadoras. Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com aconsejan, sin embargo, no aplazar este tipo de decisiones, sobre todo si se necesita pedir financiación externa. "Es importante que la persona se anticipe a los cambios en los mercados porque se pueden conseguir préstamos reforma a precios más que razonables, pero no durará mucho tiempo", indican.

Préstamos con intereses por debajo de la media

Realizar obras en casa supone un desembolso importante de dinero. Lógicamente, no es lo mismo transformar de arriba abajo la vivienda que modernizar un baño o la cocina. Para hacer frente al gasto, existen los llamados préstamos reforma, que son una alternativa para quienes no cuentan con ahorros suficientes o no los quieren gastar de un solo golpe. En general, permiten solicitar desde los 1.000 euros hasta los 60.000 para financiar cualquier renovación del hogar, grande o pequeña, con plazos de devolución que van desde los seis meses hasta los 10 años.

Explican desde HelpMyCash que todavía se pueden encontrar fácilmente intereses por debajo de la media del 7,57% TAE, la que establece el Banco de España para este tipo de productos. Por ejemplo, el Préstamo Reforma de Hogar de Cofidis de hasta 60.000 euros, con un interés desde el 4,95% TIN (5,06% TAE) y un plazo máximo de devolución de 10 años. O el que comercializa el banco online WiZink, con un interés desde el 6,75% TIN (6,96% TAE) para pagar una reforma de hasta 30.000 euros a devolver hasta en ocho años. Cualquiera de los dos puede contratarse sin necesidad de cambiar de banco ni contratar productos adicionales que podrían encarecer el precio final del préstamo reforma y, por lo tanto, el de la factura total de la obra.

Esto es ahora, porque, "cuando el BCE suba los tipos, lo más probable es que las entidades trasladen ese incremento al precio de sus préstamos para ajustarse a la realidad del mercado", añaden los especialistas.

Más probabilidades de que te aprueben la solicitud

Pero no solo van a incrementar los precios. Otro factor que hay que tener en cuenta es el endurecimiento de las políticas de riesgo por parte de las entidades financieras. De acuerdo con la última Encuesta sobre Préstamos Bancarios del Banco de España, desde el inicio del segundo trimestre del año, los requisitos de solvencia que deben superar los solicitantes de un préstamo personal son más duros que hace unos meses.

La medida provocará un descenso en el número de créditos concedidos, apunta el informe. Si el actual contexto de incertidumbre y crisis energética por la guerra de Ucrania se mantiene, no únicamente se prevé un incremento muy significativo de solicitudes rechazadas, sino una menor demanda de estos productos por parte de las familias que, a su vez, reducirá el consumo por la falta de liquidez.

Por eso, desde HelpMyCash insisten en solicitar ya el préstamo reforma, sobre todo si se trata de una mejora en el hogar necesaria y si la situación financiera del solicitante lo permite. "Si se deja pasar más tiempo, se corre el riesgo de que la entidad o bien no apruebe la financiación a menos que se pueda demostrar una solvencia e ingresos muy buenos, o acabar pagando de más por un producto que hace menos de un año valía mucho menos", concluyen. En la página del comparador financiero se puede consultar la lista de los préstamos más baratos para realizar rehabilitaciones integrales o parciales del hogar.