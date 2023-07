Álvarez no ve necesario "abrir el melón" de las pensiones y la edad de jubilación.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado innecesario "abrir el melón" de las pensiones, ha interpretado que quienes proponen aplazar a los 72 años la jubilación han trabajado poco y ha apostado por consolidar derechos laborales frente a los pactos políticos que llevan al retroceso.

Álvarez ha hecho estas consideraciones antes de sumarse a la Climate Action Sevilla Summit que se celebra en Sevilla y en la que, a preguntas de los periodistas, ha valorado la propuesta del Círculo de Empresarios de aplazar la edad de jubilación hasta los 72 años.

"Hay trabajos con más desgaste"

"No hay ninguna necesidad de volver a abrir el melón de las pensiones", ha resumido Álvarez, que ha recordado que hay un acuerdo que garantiza las pensiones hasta 2050, un proyecto que se analizará cada tres años. Además, ha considerado que la edad de jubilación no se puede abordar desde una perspectiva global porque hay trabajos con más desgaste, como la construcción o el de camarera de piso, que no pueden ampliar su edad de jubilación.

"Los que lo hacen han trabajado poco en su vida", ha apuntado en alusión a la propuesta, a la que ha visto poca viabilidad. El secretario de UGT ha valorado además los pactos entre PP y Vox y ha reiterado que van en contra de los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y contra los derechos de los trabajadores.

"La libertad de expresión en nuestro país entra en una situación difícil y compleja", ha apuntado el sindicalista, que ha lamentado que se censuren películas por escenas de amor o se impida hablar del alzamiento militar del 36, "retrocesos absolutamente insoportables".

"Han sido cuatro años muy duros para subir un peldaño de derechos laborales", ha apuntado Álvarez, que ha dicho que toca seguir avanzando en contratos indefinidos y revalorización de las pensiones para consolidar ese peldaño de mejoras laborales.