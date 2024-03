El alza del precio de la vivienda reaviva la creación de empleo del sector inmobiliario. 

El precio de la vivienda crece de forma ininterrumpida desde el segundo trimestre de 2021 y el impulso de la demanda ha comenzado a hacerse notar en el empleo. El precio por metro cuadrado alcanzó a finales del año pasado los 1.812 euros, según los datos compartidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que ha llevado a superar el umbral que se había dejado atrás en 2010. Un fenómeno al que tampoco son ajenos los inmuebles en alquiler, como reflejan los portales inmobiliarios en sus informes periódicos y al que el Gobierno ha tratado de poner freno a través de la ley que pronto cumplirá un año. No obstante, ha tenido una contrapartida positiva al haber creado más de 20.000 puestos de trabajo en el sector inmobiliario en tres años.

En febrero había 163.937 personas, entre autónomos y asalariados, dedicadas a la actividad inmobiliaria, mientras que en el mismo mes de 2021 eran 142.951, es decir, el sector ha experimentado un crecimiento del 11,4% en sus plantillas. Así lo reflejan los datos que publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de forma mensual, que apuntan a que la rama económica se encuentra en máximos en términos de personal desde 2009. Este es el primer dato de la serie histórica, por lo que no es posible comparar con el periodo anterior a la crisis del ladrillo y el fin de la burbuja inmobiliaria, si bien se aprecia que el número de trabajadores dados de alta en la categoría 68 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas ha crecido ininterrumpidamente desde 2013 -a excepción del año 2021 por la pandemia-.

Bajo este título se engloban los profesionales que se dedican a la compra, venta y alquiler de viviendas, así como los agentes de la propiedad inmobiliaria y de tareas de su gestión y administración. La mayoría son asalariados (107.335) y una tercera parte son trabajadores por cuenta propia (56.518), al tiempo que hay más mujeres que hombres, 90.360 frente a 73.477, de acuerdo con los mismos datos de febrero. Y la demanda de estos profesionales también está en alza, al menos la de los agentes inmobiliarios, según informaba InfoJobs este martes. "Inmobiliario y construcción contabiliza 4.500 puestos de trabajo [ofertas], lo que supone un incremento del 6% frente a enero y del 9% respecto a febrero de 2023" trasladaban en una nota.

La consultora de recursos humanos Hays, también se mostraba positiva respecto a cuál será el comportamiento de los dos sectores a lo largo del año en su 'Guía del mercado laboral 2024'. "El sector se encuentra en un momento de alta demanda de talento en el sector residencial, tanto en el ámbito inmobiliario como en la construcción. Esto se debe a la creciente demanda de viviendas y a la necesidad de construir nuevas propiedades y rehabilitar las existentes" reflejaban en el texto. Si bien, advertían de que puede producirse cierto freno en esta tendencia debido a la incertidumbre económica, tras un periodo marcado por la subida de los tipos de interés. Además, la demanda de perfiles no se habría traducido en incrementos salariales, ya que, de acuerdo con sus datos, la remuneración apenas crecerá un 1% en 2024 tras mantenerse estática en 2023 y caer un 1% de media en 2022.

En el ámbito de la construcción también se aprecia un importante crecimiento en los últimos tres años, pero el sector de la construcción de edificios (que incluye los residenciales y los no residenciales) está lejos de situarse en los valores de 2009. En febrero había 523.192 trabajadores enmarcados en esta categoría, mientras que hace más de una década eran 764.370, dado que el movimiento de la obra nueva es inferior al registrado en esos años. No obstante, en términos comparados, el alza anotada desde 2021 es más intensa que la experimentada por las actividades inmobiliarias al superar el 13,4%. Precisamente el sector viene acusando una importante falta de mano de obra para ejecutar los proyectos vinculados a los fondos Next Generation y los planes del Gobierno para construir vivienda pública.

Febrero es un mes de transición en el que los datos de paro y afiliación no suelen ser especialmente positivos y negativos. El balance de los datos compartidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a inicios de la semana reflejaba una caída del paro en más de 7.400 personas, que se veía acompañado por un incremento de 103.600 afiliados a la Seguridad Social en términos medios, un tirón insuficiente para compensar la caída registrada por el fin de la campaña de Navidad. El desempleo se redujo en todos los sectores -con la excepción del colectivo 'sin empleo anterior'- y la construcción en sentido amplio creó 18.189 puestos de trabajo.