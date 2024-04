El dinero que gana Ana Peleteiro en las redes sociales, sus negocios y su nueva casa

Bronce en los JJOO de Tokio 2020 y en el Mundial de pista cubierta de 2024. Campeona de Europa en 2019. Influencer y empresaria. Ana Peleteiro es una todoterreno con un ojo puesto en el foso de arena del triple salto y el otro en los negocios. Es uno de los rostros más conocidos del atletismo español por su rendimiento dentro de las pistas y por su carisma fuera de ellas. Le gusta compartir momentos de su vida diaria a través de las redes sociales y participar en diferentes programas de televisión (El Desafío y Camino a Casa). Regresa a El Hormiguero de Pablo Motos para revivir su última medalla en Glasgow, hablar sobre el gran reto de los Juegos Olímpicos de París 2024 y contar detalles sobre sus proyectos.

Gallega, de 28 años, es la atleta español más activa en redes sociales. Compagina su actividad deportiva con su faceta como influencer. En sus cuentas de Instagram y TikTok, donde suma casi un millón de seguidores, hay espacio para publicaciones sobre lifestyle, deporte, moda, viajes, naturaleza o promociones de diferentes marcas que le han reportado importantes ingresos económicos, como ella misma ha reconocido recientemente en el pódcast de 'Tómatelo con vino'.

El dinero que gana Ana Peleteiro en Instagram: el doble que con una medalla olímpica

Todo empezó cuando se quedó embarazada en 2022 de su hija Lúa. Al no poder participar en las competiciones deportivas, se quedó sin su principal fuente de ingresos. Buscó nuevas fórmulas y no le fue nada mal. "El año que no competí, que solo viví de redes, gané el doble que el año que fui medallista olímpica porque también me pude dedicar más a las redes". Teniendo en cuenta que el CSD premió con 30.000 euros a los deportistas españoles que lograron la medalla de bronce en Tokio 2020 (se celebró en 2021 por la pandemia), como es el caso de Ana Peleteiro, en las redes sociales ganó al menos 60.000 euros. Pero además, se proclamó subcampeona de Europa, por lo que las cifras son aún mayores.

Desde que ha vuelto a la competición, sus ingresos procedente del deporte y las redes sociales son parejos. "Si saco medallas, 50-50 porque hay mucho trabajo de redes que me viene por ser deportista y mi patrocinador más grande, Adidas, tiene bonos y demás y se nota mucho. Pero depende de resultados", respondió la gallega.

Como sabe que la trayectoria de los deportistas de élite es corta, Ana Peleteiro no va a dejar pasar la oportunidad de seguir 'rascando' dinero por compartir su día a día con los seguidores. Está trabajando de la mano de grandes profesionales para monetizar sus redes sociales. Reconoció que cada vez recibe un mayor porcentaje de dinero por sus publicaciones y que "si quieres ganar un dinero extra, hay que trabajar la imagen".

Galicia más deporte, sinónimo de negocio para Peleteiro

La deportista gallega ha invertido su dinero en varios negocios que tienen relación con el deporte y que conoce a la perfección. El primero de ellos está relacionado con la salud de los pies. Se embarcó en el mismo en 2021 como cofundadora de la Clínica Podoactiva de Vigo, una empresa de podología y biomecánica. Junto a Natalia García, podóloga del primer equipo del Celta, recibieron el Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte. Este centro pertenece al un grupo con una red de más de 150 clínicas y unidades podológicas repartidas por el territorio nacional, además de 13 centros en ocho países diferentes.

El pasado mes de marzo pudimos conocer más detalles sobre el nuevo negocio que Ana Peleteiro tiene entre manos y del que ya había avanzado algo en sus redes sociales. Se trata de un centro deportivo liderado por la entrenadora de influencers Crys Díaz. Esta exnadadora profesional fue quien la ayudó en su vuelta al máximo nivel deportivo después de ser madre mediante cesárea. En este proyecto también participa otro deportista gallego como es Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid. El nuevo centro Crysdyaz&Co estará situado en O Parrote (A Coruña). Un recinto en el que habrá servicios de entrenamiento personal, salud femenina --atención durante el embarazo y postparto, suelo pélvico, menopausia, bebés..--, REA (fisioterapia, readaptación, rehabilitación, alto rendimiento ), nutrición y demás. Es el tercer local de la firma, el primero de ellos fuera de Madrid.

Y es que todo lo que tenga relación con Galicia y el deporte le interesa a Ana Peleteiro. Junto a Iago Aspas, capitán del Celta de Vigo, forma parte de un proyecto del sector gamer desde 2023. Ambos son embajadores del club que comparte nombre con su hija, LUA Gaming. Y el equipo de League of Leyends ha conseguido el ascenso a la Superliga. Un triunfo que lo celebró tanto la atleta en sus redes sociales. "Lo estamos petando muy fuerte".

La nueva casa de Ana Peleteiro en Galicia

Ana Peleteiro nació en la localidad gallega de Ribeira, hija de madre gallega y padre de nacionalidad que nunca ha dado a conocer, fue adoptada nada más nacer. Se siente muy orgullosa de sus orígenes y por eso se ha comprado allí una casa junto a su marido, Benjamin Campaoré, quien también es atleta de triple salto. De esta relación nació su hija Lúa a finales de 2022.

La intención de la pareja es mudarse allí en 2025, ya que acaban de empezar las obras. Han elegido una zona muy tranquila, rodeada de naturaleza, para comprar dos fincas que suman 2.000 metros cuadrados. "Lo que buscábamos sobre todo era estar rodeados de naturaleza (buscando privacidad) que estuviera cerca de la playa y, a la vez, cerquita del centro de la ciudad y de casa de mis padres", anunciaba en sus redes sociales.

La atleta ha compartido una maqueta 3D donde se dejan ver los primeros detalles de cómo será su nueva casa. Lo que ya se sabe es que "tendrá dos plantas en forma de L", y que el "salón-comedor-cocina va a tener un total de 130 m² y una doble altura increíble".