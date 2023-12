Antonio Banderas responde: ¿cuánto dinero tiene en el banco?

Antonio Banderas, uno de los actores españoles con más proyección internacional, ha protagonizado un nuevo programa de Telecinco en el que los reporteros que interrogan al invitado son un grupo de personas TEA (Trastorno del Espectro Autista). El intérprete se ha enfrentado a preguntas íntimas y divertidas en las que habló de todo, entre otras cosas su ruptura con Melanie Griffith o el dinero que tiene en el banco.

Entre todas las preguntas ha sido precisamente la que hacía referencia al dinero la que ha provocado la risa de los asistentes, sobre todo por ser demasiado directo. Pablo Candel ha explicado que recauda dinero para una protectora de animales, en concreto de perros abandonados. Situada en Murcia, este joven intercambia un euro a cambio de un abrazo. Este anécdota ha dado pie a la rotunda pregunta: "Antonio, vengo a hacer la pregunta más interesante. Vamos a andarnos sin rodeos: ¿cuánto dinero exacto tienes?".

En ese momento, Banderas ha sonreído enfatizando la palabra "exacto" mientras los asistentes se han reído por cómo se había realizado la pregunta para saber algo tan personal como el dinero que una persona pueda tener.

El dinero que tiene Antonio Banderas

A la espera de la respuesta, Antonio Banderas se ha sincerado asegurando que desconoce la cifra. "No lo sé. De verdad que no lo sé", ha afirmado. Sin embargo, la respuesta no ha convencido al entrevistado que ha dicho: "Hay aplicaciones ahora que se puede mirar…".

Ante la insistencia, Banderas se ha visto obligado a explicar: "Si las hay y tengo una del banco, pero en el momento que entro a ver el dinero exacto que tengo y salgo, ha cambiado la cifra”. La explicación se corresponde a que el actor tiene varios gastos relacionados con el teatro que tiene y eso hace que su dinero cambie mucho en breves periodos de tiempo.

Sin embargo, el actor malagueño se siente "afortunado" por cómo la vida le ha tratado en el aspecto económico: "Me ha tratado mejor de lo que pensaba". En ese instante, Pablo ha pedido al actor una aportación: "Antonio, ¿y un bizum podrías hacerme?". A lo que Banderas ha respondido con cariño: “No, pero te voy a dar un abrazo y un euro para tu organización”.