Arturo Valls estrena 'El 1%': premio de 100.000 euros para los más avispados

Actor, humorista, presentador... Arturo Valls es un todoterreno de la televisión y tiene un nuevo programa en Antena 3. Se llama El 1% y se estrena este 17 de abril a las 22:45 horas. Un formato de preguntas y respuestas que solo los más avispados serán capaces de contestar correctamente. Porque no es un programa más sobre cultura general, sino que pone a prueba la inteligencia real de los concursantes. Para promocionarlo, acude a El Hormiguero de Pablo Motos.

Arturo Valls demostró ser durante una década (2011-2021) uno de los presentadores más carismáticos y cercanos a los participantes en 'Ahora Caigo! y está dispuesto a multiplicar su apuesta. Si en aquel concurso había 10 participantes, en este nuevo formato participarán un total de 100. Pero solo los mejores tendrán la oportunidad de afrontar la pregunta final, esa que solo el 1% del país acertaría.

El valenciano sigue ligado a Antena 3, donde ha triunfado en formatos como 'Boom!, Atrapa un millón, Splash! Famosos al agua, Me resbala, Ninja Warrior y, por supuesto, Mask Singer: adivina quién canta. Pero Arturo Valls no tiene exclusividad con Atresmedia y también va a presentar That's My Jam España en TVE. Es el formato que ya se emitía en Movistar+ y que pasa a la cadena pública. Es un show de NBC que presenta Jimmy Fallon en Estados Unidos.

El 1%, un formato internacional con rostros conocidos

Antena 3 vuelve a traer a España un formato internacional, The 1% Club, que ya ha triunfado en otros países como Reino Unido, Alemania, Holanda, Australia, Francia o Israel. Originalmente, fue creado por Magnum Media, pero Gestmusic lo ha adaptado al público español.

Entre los 100 participantes de cada programa habrá varios rostros famosos. Al contrario de lo que suele ser habitual, no estarán para ayudarles a ganar dinero, sino para dificultarle la tarea gracias a sus conocimientos. En la primera entrega participarán Miguel Lago, Soraya Arnelas y Nicolás Coronado. En próximas semanas veremos más rostros conocidos como los de Alberto Chicote, Raquel Sánchez Silva, Lolita Flores o Eva González, entre otros.

¿Cuál es el funcionamiento de El 1%, el programa de Arturo Valls?

El presentador valenciano define El 1% como "diferente y divertido". Se divide en bloques, como es habitual en los formatos de preguntas y respuestas. Cada concursante comienza con 1.000 euros, y el que falle, queda automáticamente eliminado. Las cuatro primeras cuestiones son las más sencillas, aquellas que acertaría entre el 60 y el 90% de la población. Por cada participante eliminado se va acumulando su dinero al bote general.

La segunda fase se compone de 10 preguntas que acertarían entre un 5 y un 50% de la población. Es decir, que la dificultad va aumentando. Aquí los concursantes pueden entregar sus 1.000 euros cuando no sepan una respuesta para no quedar eliminados y avanzar para seguir optando al bote final. Pero también al revés, es decir, pueden plantarse a partir de la pregunta 8 y llevarse los 1.000 euros a su casa sin la opción de optar al premio final de 100.000 euros.

La pregunta 15 es la que solo el 1% de la población acertaría. La más complicado. Todos los que hayan superado las 14 preguntas previas, tendrán la oportunidad de colocarse en el centro del plató para responder. Pero tendrán un dilema. Porque si se plantan, se llevarán 10.00 euros entre todos los que hayan llegado hasta la ronda final. ¿Qué decidirán?