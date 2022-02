Los autónomos arremeten contra el alza del SMI porque hará un "daño terrible". 

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha criticado que una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) va a hacer un "daño terrible" especialmente a las pequeñas empresas y autónomos y entre el colectivo de empleadas de hogar y cuidadores. En declaraciones durante un acto organizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE), Amor ha subrayado que la subida del SMI no afecta a las grandes empresas sino que "daña" a los que aún no se han recuperado, los autónomos y las pequeñas empresas, y a las familias o pensionistas que tienen empleadas de hogar o cuidadores.

"Somos libres de decirle al Gobierno que está haciendo un daño terrible", ha afirmado Amor, que ha aclarado que esa era su opinión ya que la CEOE, de la que ATA forma parte, se reúne esta mañana para valorar la propuesta hecha ayer por el Gobierno de elevar el SMI hasta 1.000 euros en 2022, desde los 965 euros actuales.

Amor ha añadido que hay "quien quiere impulsar sus proyectos personales", en alusión a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "usando" el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero que eso impacta en las empresas más pequeñas.

El presidente de ATA ha señalado también al empleo doméstico y a las consecuencias que puede tener este incremento. "Luego no nos extrañemos de que empiecen las medias jornadas en empleadas de hogar", ha deslizado.

ATA ve "afán recaudatorio" en la propuesta del Gobierno

Amor también ha criticado la propuesta de tramos y cuotas hecha desde el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión para que los autónomos coticen por ingresos que considera "inasumible" y en la que ven "afán recaudatorio". El presidente de ATA ha incidido en que se puede terminar implantando "un sistema más injusto" que el actual y que genere "autónomos de primera y de segunda".

Desde ATA han apuntado algunas de las medidas que, a su juicio, deberían ponerse en marcha como acercar progresivamente la base mínima de los autónomos al SMI, que las cotizaciones de los societarios sean deducibles o que quien esté en perdidas no tenga que cotizar.

"Si no se hace una enmienda a la totalidad, un giro de 180 grados (a la propuesta de tramos y cuotas) diremos que no", ha reclamado Amor antes de una nueva reunión prevista para mañana en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Desde ATA también reclaman que la Agencia Tributaria participe en esta negociación ya que los datos de Hacienda y Seguridad Social "no coinciden". Amor se ha mostrado, no obstante, dispuesto a seguir negociando y ha emplazado al Gobierno a ir planteando estos temas en el ámbito parlamentario, en el Pacto de Toledo, para que "no pase como la reforma laboral".