Los autónomos senior lideran la creación de empleo: el 35,5% tiene algún trabajador. 

Los autónomos con más de 55 años ya representan el 52% de los empleadores en España, según reflejan los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa, lo que no es solo una consecuencia directa del envejecimiento de la población, sino también de que este haya sido uno de los grupos más castigados en el mercado laboral desde la crisis financiera, por lo que actualmente cuenta con cerca de medio millón de parados. Ante este contexto, muchos perfiles 'senior' han visto una salida en el trabajo por cuenta propia y a pesar de que entre ellos el autoempleo es la figura predominante, un 35,5% de los autónomos 'senior' tienen al menos un trabajador.

Además, el peso de los trabajadores por cuenta ajena como creadores de empleo ha crecido sustancialmente desde que hay registros -inicios de 2002-, cuando suponían el 32% de los empleadores del país. Desde entonces, esta proporción ha evolucionado al alza aunque no lo haya hecho de forma lineal, ya que muestra ligeras variaciones por trimestres. Hace una década, en el tercer trimestre de 2013 se situaba en el 41,5% por lo que la diferencia es significativa, especialmente si se compara con la evolución que han experimentado los autónomos más jóvenes como subrayan los autores del 'III Mapa del Talento Senior' del centro de investigación de la Fundación Mapfre.

"La verdad es que nos ha sorprendido, porque tenemos la idea de que los jóvenes lideran los proyectos de startups, viveros de empresas, pero los datos reflejan que hay más emprendedores senior" apunta en conversación con La Información uno de ellos, Alfonso Jiménez. El doctor en Psicología que acumula una larga trayectoria como consultor de Recursos Humanos aprecia que esta es una noticia negativa. "No hay talento joven con vocación de emprendimiento, hay muy pocos autónomos jóvenes y muy poco espíritu emprendedor", lamenta.

Actualmente los trabajadores por cuenta propia representan en torno a un 5% de la población activa de entre 16 y 29 años. Sin embargo, esta no es una novedad. El mercado de trabajo español se caracteriza por tener un importante número de asalariados en las franjas de edad más jóvenes mientras que concentra al mayor número de autónomos más allá de los 50 años. No obstante, Jiménez apunta a que sí se ha dado un cierto empeoramiento en el primer segmento, dado que en 2002 el 10% de los hombres jóvenes trabajaban por cuenta propia al tiempo que en el caso de las mujeres ya suponían solo un 5%.

La diferencia entre géneros es muy llamativa, pero el autor admite que no han ahondado en sus causas. Si bien, se trata de una dinámica que ya el año pasado en la segunda edición del informe apreciaron que se repite en todas las economías de la Unión Europea en términos proporcionales. "En general, el trabajo por cuenta propia está más extendido entre los hombres que entre las mujeres. De los 3,1 millones de trabajadores por cuenta propia, 1,1 millones son mujeres frente a 2 millones de hombres, prácticamente el doble en valores absolutos", reza el documento publicado este martes.

Una pauta que también se cumple en el caso de las mujeres 'senior'. En el segundo trimestre de 2022 -el último dato incluido en el estudio- había 318.000 trabajadoras por cuenta propia, frente a los casi 1,5 millones de asalariadas. La mayoría de ellas se concentra en el tramo de edad comprendido entre los 55 y los 59 años (172.000) al igual que sucede en el caso de los hombres, mientras que el grupo más reducido es el que supera los 70 años de edad con apenas 14.000. No obstante, resulta significativo que este número es superior al de las mujeres que trabajan por cuenta ajena a esa edad, que es de apenas 9.000.

En el caso de los hombres ocurre lo mismo, de forma que una vez superados los 70 años, el 67% de las personas que permanecen en el mercado de trabajo lo hacen como autónomos. Lo que el elenco de expertos ha atribuido a un incremento de los perfiles que no encuentran relevo para su proyecto empresarial en la presentación del informe. Algo a lo que las asociaciones empresariales han hecho referencia en los últimos años y que se da especialmente en las zonas más despobladas, donde las empresas familiares de pequeño trabajo no encuentran relevo generacional, bien por la falta de perfiles en la región o por la decisión de los hijos de no seguir adelante con el negocio.