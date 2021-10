El aviso del Banco España para evitar multas al pagar con dinero en efectivo

Con el objetivo de evitar blanqueamiento de dinero y para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, los límites para pagar en efectivo se endurecieron desde el pasado mes de julio cuando se rebajó la cantidad a solo 1.000 euros. "La lucha contra el fraude es algo que nos concierne a todos", expone en su blog el propio Banco de España, que apunta además que es necesario "estar bien informados de la normativa vigente para evitar multas".

En este sentido, en la actualidad no pueden pagarse en efectivo las operaciones de un importe superior o igual a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjero, "en el caso de los pagos en los que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional", detalla el organismo. El límite, eso sí, se incrementa a los 10.000 euros en el caso de que el pagador sea una persona física si justifica que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúa en calidad de empresario o profesional.

Eso sí, avisa el Banco de España de lo siguiente: "la limitación se aplica a la operación, no al pago en efectivo en sí". Es decir, en caso de tener que pagar una operación de 1.100 euros y pagamos en efectivo 200 y el resto a través de, pongamos por ejemplo, una transferencia bancaria, se estaría incumpliendo la norma.

Quedan exentos, eso sí, los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito, en entidades de pago y a operaciones de cambio de moneda en efectivo realizados en establecimientos de cambio de moneda abiertos al público.

Posibles multas

Quien se salte la nueva reglamentación enfrentará sanciones de la Agencia Tributaria que se corresponderán con multas económicas. Y es que en caso de que Hacienda detecte un pago que supere los 1.000 euros, la persona que desembolsó el dinero se enfrentará a una multa de hasta el 25% de la cantidad pagada en función de la cifra total del pago en efectivo.