Los bancos que cobran comisiones en 2022: cómo evitar pagar hasta 240 €

Avalancha de comisiones a la vista. Los principales bancos de España han subido sus tarifas durante los últimos años y nada parece indicar que en 2022 las vayan a ajustar a la baja, así que los clientes que durante el pasado año tuvieron que pagar por el mantenimiento de sus cuentas, pueden prepararse para pagar por este servicio también este año.

El Instituto Nacional de Estadística cifró en noviembre el incremento de las comisiones bancarias y de oficinas de correo en un 10,6% interanual. Pero ¿quiénes se ven obligados a pagar más de 200 euros al año en comisiones por su cuenta corriente? Los clientes menos vinculados, es decir, aquellos que no reciben cada mes una nómina en su banco o que no tienen cierto patrimonio en productos de inversión, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son las mejores cuentas sin comisiones de 2022.

Bancos que cobran comisiones en enero

Banco Santander y CaixaBank serán de los primeros en cobrar por el mantenimiento de sus cuentas este año. Los clientes de la entidad presidida por Ana Botín adheridos a Santander One que no cumplan las condiciones del programa tendrán que pagar en enero los 20 euros que cobra cada mes el banco. Por su parte, los clientes de CaixaBank tendrán que abonar el último día de este mes una cuota trimestral de hasta 60 euros si no cumplen con el programa Día a Día. En total, ambos bancos cobran hasta 240 euros al año por el mantenimiento de sus cuentas.

Por otra parte, aunque ING no cobra comisiones por el mantenimiento de su cuenta nómina, los clientes que tengan 30.000 euros o más en la Cuenta Naranja y no tengan sus ingresos domiciliados en la entidad volverán a pagar en enero una comisión de custodia de saldo de 10 euros mensuales. En total, 120 euros al año.

Otras entidades cobrarán sus comisiones más adelante. BBVA, que cobra 40 euros al trimestre (160 euros al año en total) a los clientes que no cumplen sus condiciones, pasará la primera cuota en marzo. Banco Sabadell y Unicaja también pasarán su primera factura del año en marzo, aunque en su caso la cuota trimestral es de 30 euros (120 euros al año).

Los clientes de Ibercaja, que ya pagaron comisiones el pasado mes de diciembre, tendrán que volver a pasar por caja en junio y abonar la cuota de 60 euros semestral (120 euros al año). Tal y como explican los expertos de HelpMyCash, "no todos los clientes tendrán que pagar comisiones, solo aquellos que no cumplan los requisitos de la entidad". Los que sí lo hagan, no tendrán que pagar gastos de mantenimiento.

Para dejar de pagar comisiones, se pueden cumplir las condiciones del banco, aunque los expertos no recomiendan contratar productos adicionales que no se necesitan si estos tienen coste solo para no pagar. Otra opción es negociar con la entidad o buscar si comercializa otra cuenta mejor. La tercera vía es cambiar de banco y contratar una cuenta que sea gratuita y cuyos requisitos sean asumibles.

Cuentas gratis para clientes con nómina

Los clientes que tengan una nómina tienen a su disposición un amplio abanico de cuentas con condiciones atractivas, aunque en algunos casos tendrán que asumir algún requisito extra. Es el caso, por ejemplo, de la Cuenta Nómina de Bankinter, que no cobra comisiones ni de mantenimiento ni por hacer transferencias ni por la tarjeta de crédito a los clientes que domicilian una nómina de al menos 800 euros, así como tres recibos al trimestre y usan la tarjeta.

No obstante, su principal ventaja es su rentabilidad de hasta el 5% TAE el primer año y de hasta el 2% TAE el segundo para los primeros 5.000 euros. En dos años, se pueden ganar 340 euros brutos. Más fácil lo pone Openbank, que para disfrutar de su Cuenta Nómina Open solo hace falta domiciliar una nómina o recibir ingresos desde otro banco de al menos 900 euros al mes. La cuenta no tiene comisiones, las tarjetas de débito y crédito son gratis y devuelve el 0,5% de los recibos de luz, gas, teléfono, móvil e Internet domiciliados.

La Cuenta Nómina de ING tampoco cobra comisiones por la operativa básica ni por las tarjetas y, además, permite sacar dinero gratis en más de 50.000 cajeros españoles. Los clientes que decidan domiciliar su nómina de cualquier importe o que reciban transferencias mensuales de al menos 700 euros desde otro banco disfrutarán de ventajas extra como descuentos en compras o dos días de descubierto gratis por si llega un recibo y no hay saldo en ese momento.

Cuentas sin comisiones y sin nómina

Aquellos que no tengan nómina también pueden dejar de pagar comisiones fácilmente. ¿Cómo? Abriendo una cuenta sin comisiones y sin vinculación obligatoria. Y, tal y como afirman desde HelpMyCash, no son difíciles de encontrar, ya que varios bancos las comercializan.

Por ejemplo, más de un millón de consumidores ya han contratado la Cuenta Online de BBVA, que no tiene comisiones de mantenimiento y tampoco cobra por hacer transferencias online ni por la tarjeta de débito. Sus titulares pueden enviar dinero por Bizum y sacar en más de 4.500 cajeros gratis. Para contratarla hay que ser nuevo cliente y darse de alta por Internet y no hace falta domiciliar ingresos ni recibos.

Otras alternativas gratuitas sin nómina obligatoria las podemos encontrar en Openbank, Liberbank, Abanca, EVO Banco, imagin, N26.