Estos bancos han suprimido sus comisiones al sacar dinero en los cajeros

Durante el estado de alarma, acudir a entidades bancarias o sacar dinero del cajero son dos motivos por los que sí se puede salir de casa. Aunque si bien es cierto que se recomienda no utilizar dinero en efectivo y optar por tarjeta para evitar y reducir el contagio.

No obstante, y en caso de no existir alternativa, una de las medidas que han implantado las entidades bancarias es eliminar las comisiones al sacar efectivo del cajero. El objetivo es también que el usuario no tengo que desplazarse muy lejos para acudir su banco.

Desde la OCU, han publicado la lista de bancos que permite sacar dinero desde cualquier cajero sin gastos extra.

Las entidades integradas en la CECA

Han suspendido sus comisiones de forma temporal mientras dure el estado de alarma todas las entidades integradas en la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Son las siguientes:

Abanca Bankia Caixa Ontinyent Caixabank Caixa Pollença Cajamar Cajasur Ibercaja Kutxabank Liberbank Unicaja

ING

Los clientes de este banco ya podían extraer sin comisiones en cualquier cajero a partir de 200 euros, o con límites más bajos en los cajeros con los que tiene acuerdo. Ahora ING ha suprimido los límites y permite extraer cualquier cantidad sin comisiones.

Banco Santander

La entidad de Ana Botín no aplicará comisiones a sus clientes que retiren efectivo a débito en los cajeros de otras entidades mientras dure el estado de alarma.