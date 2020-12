El BCE investiga si los bancos gestionan correctamente las moratorias y apoyos

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado sus planes de supervisar si los bancos gestionan correctamente las moratorias sobre los créditos concedidos y las medidas de apoyo público aprobadas durante la crisis del coronavirus. En una carta, publicada este viernes, el presidente de la Supervisión del BCE, Andrea Enria, recuerda a los bancos más grandes de la zona del euro que deben seguir informando sobre el deterioro de la calidad de los activos y sobre el aumento de préstamos dudosos según las normas vigentes.

El BCE quiere tener "una imagen clara y precisa de los riesgos que afectan al sector bancario", según la carta. Desde el comienzo de la pandemia el BCE ha relajado las exigencias de capital para permitir que los bancos puedan amortiguar el riesgo de crédito, al tiempo que financian a la economía. Pero a medida que la pandemia de la Covid-19 ha ido avanzando, el BCE ha detectado prácticas heterogéneas entre los bancos al evaluar sus riesgos.

El BCE alerta de que "no se dispone de toda la información" al evaluar la capacidad de pago en las exposiciones con moratorias de pagos, y ha observado algunas prácticas inadecuadas, como evaluaciones que se llevan a cabo pero no van seguidas de ninguna reclasificación. En algunos casos, el BCE ha observado que el deterioro significativo del entorno económico no se ha tenido en cuenta suficientemente en la cuantificación de los parámetros de riesgo.

Los bancos "deben emplear procedimientos de evaluación de solvencia adecuados y bien estructurados, que permitan diferenciar con prontitud y efectividad, y de manera individualizada, en aquellos casos en que resulte adecuado, los deudores viables de aquellos que no lo son", apostilla Enria en la carta. "Este proceso debe tener en cuenta también la finalización de las medidas de apoyo público vigentes", añade la carta.

En España los principales apoyos al crédito ha sido mediante las moratorias y los créditos ICO para pymes y autónomos para evitar problemas de liquidez. El BCE espera que los bancos "evalúen periódicamente la capacidad de pago de los prestatarios, incluidas las exposiciones con moratorias generales de pagos, utilizando toda la información pertinente disponible". Los bancos también deben asegurarse de que sus sistemas de alerta temprana son eficaces.

El BCE considera que los bancos "deben identificar y registrar cualquier aumento significativo del riesgo de crédito en una fase temprana" y "no deben utilizar los días transcurridos desde el vencimiento de los importes como único indicador de un aumento significativo del riesgo de crédito". También insta a los bancos a calcular "correctamente sus provisiones utilizando parámetros y supuestos realistas que se adecúen al entorno actual". Los bancos deberán dar respuesta a esta carta antes del 31 de enero de 2021. El BCE evaluará las respuestas remitidas por los bancos y discutirá con ellos, caso por caso, si realizan una gestión y cobertura adecuadas del riesgo de crédito.