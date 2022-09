Belarra dice que si no hay acuerdo para los precios pedirán pautas obligatorias. 

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado este miércoles que su formación respalda totalmente la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de poner tope al precio de los alimentos básicos, y ha advertido de que si no hay acuerdo por parte de las grandes empresas habrá que ir a medidas obligatorias. En una entrevista en RNE, Belarra ha subrayado la necesidad de que esta propuesta salga adelante porque "hay gente que lo está pasando mal para pagar la compra del supermercado" y ha insistido en que el Gobierno tiene que tener claro qué intereses defiende y a quién defiende, por lo que ha precisado que Podemos "impulsará mecanismos obligatorios" si hace falta.

Ha considerado, no obstante, que buscar el acuerdo es una buena iniciativa, ya que hay empresas que quieren arrimar el hombro en un momento difícil pero, de no ser así, "habrá que buscar vías obligatorias porque el Gobierno tiene que garantizar la justicia social". En relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al bloqueo de los populares, la ministra ha asegurado que sobre este asunto no hay una crisis institucional; lo que está pasando, en su opinión, es que "el PP le está dando un golpe blando a la democracia española, incumpliendo la Constitución y cometiendo una ilegalidad" al no renovar la institución.

Para Belarra esto es "gravísimo", por lo que ha emplazado al PP a ir a la senda de la legalidad y renovar, de una vez por todas, el Poder Judicial y ha recordado que detrás de ese bloqueo están los intereses de los populares "para seguir protegiendo a sus corruptos". Respecto al cara a cara de este martes en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Belarra ha calificado el debate de "excesivamente bipartidista".

La ministra ha precisado que le llamó la atención que para el líder del PP el "mayor problema" sea Unidas Podemos, el espacio que representa en el Gobierno y las transformaciones que ha impulsado, y por eso pidió el cese de los ministros de esta formación. Preguntada si ve interés en Sánchez y Feijóo en recuperar el bipartidismo, la ministra ha subrayado que esto no resuelve los problemas que tiene España y ha considerado que la fórmula utilizada en esta legislatura demuestra que este es "el mejor Gobierno posible".