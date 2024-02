Binter Canarias estrena vuelos a Madrid atento a la fusión entre Iberia y Air Europa

Los vuelos de la aerolínea Binter Canarias entre Madrid y las islas han comenzado a operar este jueves, consisten en cuatro conexiones diarias con Gran Canaria y cuatro con Tenerife Norte. Mientras tanto, la compañía tiene la vista puesta en las posibilidades de crecimiento que podría ofrecerle la posible fusión entre Iberia y Air Europa, pendiente de su autorización por Bruselas.

Para que la Comisión Europea (CE) apruebe la operación de fusión, el grupo IAG, la matriz de Iberia, ha presentado su plan de 'remedies (concesiones), que Binter Canarias quiere aprovechar, ha señalado este jueves su presidente del consejo de administración Rodolfo Núñez, en la presentación de los nuevos vuelos. Ha explicado que la compañía no tiene ningún acurdo con IAG en este sentido, pero la matriz de Iberia conoce el interés de Binter en formar parte de los 'remedies' que se pongan en juego con motivo de la fusión, una operación, a su juicio, "muy conveniente para el país".

La operación tiene muchos efectos positivos y también algunos negativos, ya que, en algunas rutas, se pierde competencia porque desparece un operador, en este caso Air Europa, que tiene entre un 20 y un 23% de las plazas entre Madrid y Canarias, con las que Binter aspira a hacerse. Air Europa es la única compañía convencional que vuela en estos momentos entre Canarias y Madrid, ya que el resto son operadores de bajo coste, entre ellos Ryanair, que también está interesado en aprovechar la fusión para crecer.

Núñez considera que sería conveniente que sustituyera a Air Europa otra compañía que no fuera 'low cost', como es el caso de Binter, una compañía española y solvente. En un momento determinado, "en nuestros modelos consideramos el escenario con y sin fusión Iberia-Air Europa y el más desfavorable obviamente es que no se produzca o que produciéndose, no seamos nosotros la compañía elegida para los 'remedies'".

Es el escenario actual y, pese a ello, Binter ha decidido dar el paso adelante y, si además los vientos soplan favorables, porque el mercado se clarifica y desaparece un operador y es sustituido por la aerolínea canaria, "pues mejor", ha subrayado en declaraciones a los medios. En caso de que de que Binter ganara la cuota de mercado de Air Europa, "seguramente haríamos un esfuerzo inversor adicional. Tenemos los compromisos de fabricantes y de bancos para hacerlo", ha asegurado. La inversión que está realizando Binter llegará casi a los 1.000 millones de dólares (dos series de 450 millones) y "obviamente" tiene un consorcio de bancos que está detrás y que la soporta, ha detallado.

Nuevas conexiones dentro de la península

La compañía, que aspira a llegar a un 20% de las plazas entre Madrid y Canarias, llenando los aviones en un 75-80%, considera que su nueva base en Madrid también abre otras oportunidades como volar hacia otros lugares de España que se parecen a Canarias, como por ejemplo Baleares. Aunque no está en el plan inmediato de la compañía, que quiere ser prudente y modesta, pero es verdad que la base en Madrid posibilita otras acciones, ha apuntado.

Binter opera con un flota de Embraer, que, según Núñez, es mucho más cómodo para estos vuelos que un avión A320 o un B737, fundamentalmente porque es un avión más pequeño, con lo cual se tarda menos tiempo en subir y bajar del avión, y además, aunque tiene una capacidad hasta 146 pasajeros, está configurado para 132, para que haya más separación entre asientos y la comodidad del viaje sea mayor.

Es una apuesta por poder ofrecer un servicio diferente, "primero porque básicamente somos los aseguradores de la movilidad en Canarias y los clientes en Canarias están acostumbrados a recibir un tipo de servicio por nuestra parte", ha agregado. "No podíamos plantearnos venir a la península y ofrecer un tipo de servicio inferior, como mínimo teníamos que dar lo que dábamos en Canarias", ha indicado.