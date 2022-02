Cuando el calendario se puso a favor del Gobierno para vender la reforma laboral

El calendario quiso que el balance de paro y afiliación del mes de enero viera la luz en la víspera de la votación de la reforma laboral que tiene lugar este jueves en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se apresuró a vender las bondades del real decreto ley que está en vigor desde el pasado 31 de diciembre y aseguró que ha propiciado un cambio sin precedentes en el mercado de trabajo en tan solo un mes de vigencia, haciendo alusión a la mejora de la calidad del empleo por el fuerte impulso que se ha producido en las contrataciones indefinidas. "Los grupos políticos que voten en contra le van a tener que explicar a los trabajadores y trabajadoras de este país por qué el viernes se van a levantar con menos derechos de los que hoy ya tienen", advertía la vicepresidenta.

Los datos de paro y afiliación de enero como argumento para justificar ante quienes rechazan la reforma laboral que las medidas que se han pactado con la patronal y los sindicatos van en la buena dirección y deben convalidarse tal y como están. En concreto, una cifra: el 15% que ha alcanzado la contratación indefinida sobre el total de contratos firmados en el mes de enero, un porcentaje que supera en más de un 50% la media histórica para este periodo. "Registramos el mejor mes de enero en lo que tiene que ver con la firma de nuevos contratos indefinidos de toda la serie histórica. Un hito en la contratación indefinida que muestra los efectos del Real Decreto Ley 32/2021 que contiene la nueva legislación laboral", afirmaba Díaz en un tuit.

"Reducir la temporalidad y la precariedad es una prioridad de país y la nueva reforma laboral contiene herramientas clave para seguir avanzando en este camino. Consolidar la contratación indefinida es apostar por un futuro de derechos y de estabilidad laboral", concluía la vicepresidenta en la red social a primera hora de la mañana. Su número dos se sumaba a este llamamiento. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, alteraba el guion habitual de la rueda de prensa de presentación del balance del paro y la afiliación para comenzar exponiendo los buenos datos de contratación indefinida y hacía un llamamiento a los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley que apuesta decididamente por la estabilidad en el empleo y la lucha contra la lacra que es la precariedad.

Pero la presión del equipo negociador que, por parte del Gobierno, está intentando atraer a la desesperada el voto de los socios de la investidura (principalmente ERC, Bildu y PNV) no quedo ahí. Pérez Rey también hizo referencia a que la subida del paro en enero (+17.173 desempleados) supone el mejor registro del último cuarto de siglo y no es casual, sino que tiene que ver con las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar la crisis provocada por la pandemia y que han sido incorporadas a la reforma laboral, como las herramientas de flexibilidad interna bonificadas para evitar los despidos. El secretario de Estado matizó, incluso, que el desempleo en términos desestacionalizados -un dato que no suele remarcar el Ministerio de Trabajo- se redujo en 75.210 personas en el primer mes del año.

Quien sí suele destacar los datos desestacionalizados (que eliminan el 'efecto calendario' sobre las estadísticas y favorecen las comparativas) es el ministro de Seguridad Social, quien también aportó este miércoles su granito de arena a la presión para la convalidación de la reforma laboral. José Luis Escrivá habló de datos "muy positivos", pese a que la afiliación media cayó en enero en 197.750 cotizantes, precisamente porque en términos desestacionalizados se crearon cerca de 72.000 empleos. También aseguró que los trabajadores en ERTE se siguen reduciendo, a pesar de que a finales de enero había 2.500 afectados más que a cierre de 2021, según los datos de su propio Ministerio. Y aseguró que el empleo que se ha creado en enero es de "más calidad", en referencia a la contratación indefinida, "apuntando ya algunos efectos de la reforma laboral vigente desde el 1 de enero".

Escrivá también relacionó la mejora de la contratación indefinida con una de las medidas que su departamento introdujo en la reforma laboral y que está vigente desde el 1 de enero, que es la penalización a los contratos temporales ultracortos, aunque admitió que se trata de una medida que habrá que seguir evaluando en los próximos meses. Más prudente se mostró su número dos, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, quien admitió que todavía es "prematuro" valorar el impacto de esa sobrecotización, porque observar el dato de un solo mes "no es suficiente". "La medida tiene que difundirse y quienes toman decisiones tienen que interiorizarla; con el tiempo tendrá un efecto importante, pero todavía no hemos realizado una evaluación sobre si ha tenido efectos o no", reconoció Arroyo.

La prudencia de Arroyo contrasta con la seguridad que trasladó Pérez Rey al afirmar que, a pesar de que las empresas cuentan con una vacatio legis de entre tres y seis meses para adaptarse a los nuevos modelos de contratación, los efectos de la reforma laboral ya se dejan sentir en las estadísticas de manera clara, porque en este periodo de adaptación la norma ya ha introducido cambios sustanciales que están vigentes y que han supuesto un revulsivo para la contratación temporal y han lanzado un mensaje contundente a las empresas, que se están anticipando para que la contratación indefinida sea la norma del mercado laboral español. Una afirmación que ponen en duda desde la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), por considerar que aún es pronto para saber cuál es el impacto de la reforma laboral en la contratación, precisamente teniendo en cuenta el periodo transitorio previsto en la nueva normativa.

Con todo, el Gobierno ha usado la carta de los históricos datos de contratación indefinida para intentar atraer votos sobre la bocina a una reforma en la que se juega mucho. Si finalmente Díaz no logra convencer in extremis a los socios de investidura, el real decreto ley podría salir adelante en el Congreso aupado por Ciudadanos y eso complicaría la convalidación parlamentaria de la agenda reformista que quiere desplegar el Gobierno en lo que queda de legislatura. Pedro Sánchez afirmaba este miércoles desde Dubái que la estabilidad política en España está garantizada. Y para la izquierda sería muy complicado explicar, como insiste Yolanda Díaz, que el viernes los trabajadores se vayan a levantar con menos derechos de los que han conseguido con esta reforma. No se descarta ningún escenario, incluida una carambola de última hora en la que los socios habituales se sumen al sí.