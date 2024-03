¿Cuánto cobra un capitán del Ejército y qué incentivos percibe?

¿Sabes cuánto cobra un capitán del Ejército? Es posible que la cifra te sorprenda, pero lo cierto es que estos funcionarios se encuentran en la escala funcionarial más alta. Pertenecen al grupo A1, por lo que su nómina mensual es elevada, pudiendo alcanzar los 33.623 euros mensuales.

Cuánto cobra un capitán del Ejército español

El salario de un capitán es de 33.623 euros brutos. Sin embargo, aquí se tienen en cuenta todos sus complementos, que suponen casi el 50 % del sueldo. El salario base es de solamente 16.071,44 euros. En todo caso, en función de su puesto, existen algunos complementos que pueden aplicarse a estos oficiales del Ejército.

Qué incentivos percibe

Uno de los complementos que más aportan a su nómina es el de disponibilidad, con una cuantía mensual de 1253,74 euros. También hay uno de empleo, cuyo importe se cobra como una paga extra y es de 764,54 euros. Por último, está el que se conoce como específico. Depende del destino en el que sirva el capitán y es de 489,20 euros cada mes.

Como todos los funcionarios, según su antigüedad, se realizan unos pagos adicionales conocidos como trienios. En el caso de los capitanes, suman 46,74 euros al mes, y 28,85 euros por paga extra. Estos se van acumulando y llegan a suponer una importante parte de la nómina cuando se cumplen muchos años de servicio.

Cuánto cobra un capitán jubilado

Lo cierto es que una gran preocupación para los aspirantes al Ejército es la retirada forzosa a la que muchos soldados deben enfrentarse cuando cumplen los 45 años si no alcanzan la categoría de soldado permanente. No obstante, eso no ocurre con los oficiales, puesto que todos cuentan con un puesto permanente en el Ejército.

Un capitán del Ejército puede jubilarse con 65 años y eso no merma en absoluto su retribución mensual, pero si lo desea puede ampliar más su estancia en activo. De hecho, el importe bruto de la prestación puede ser incluso superior al del sueldo estándar y es de un máximo de 48 086 euros, siempre que la base de cotización llegue a esa cuantía.

Al igual que ocurre durante los años en activo, la pensión de un capitán se percibe en 14 pagas, ya que hay dos pagas extra cada año. Eso sí, como mínimo hay que cotizar durante 15 años para tener derecho a la pensión. Y, para lograr el 100 % de la prestación, es preciso tener un mínimo de 35 años de servicio. El porcentaje disminuye paulatinamente en función de los años totales.

Dar respuesta a la pregunta de cuánto cobra un capitán no es una tarea sencilla. Los complementos que hemos mostrado pueden modificar su salario en gran medida. Aun así, por norma general tienen una retribución que resulta muy atractiva. Su pensión de jubilación también es alta, porque es acorde a lo que han ingresado durante toda su carrera militar.