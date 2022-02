Los casos concretos en los que la 'mili' cuenta para la jubilación anticipada

Las quejas sobre la inclusión del servicio militar obligatorio, que lo fue hasta el año 2001, dentro de los cálculos para dirimir la pensión por jubilación han sido una recurrente en estos últimos. Si bien es verdad que la Seguridad Social no incluye la conocida como mili en las cotizaciones para la jubilación de manera automática, sí que se puede hacer uso de ella para alcanzar los requisitos exigidos y aumentar así la cuantía de la paga.

Sin embargo, no en todos los casos es aplicable el servicio militar obligatorio como una cotización más en la vida laboral de quien está próximo a jubilarse. La primera diferencia es que solo puede aplicarse el servicio militar en casos de jubilación anticipada, sea esta voluntaria o forzosa. Así lo explica la Seguridad Social: "Los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria sólo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, y con el límite máximo de un año".

Es decir, se podrá utilizar la mili en estos casos y solo para añadir un año más de cotización como máximo. Así, de estar ante una prejubilación, se podrá añadir la mili para alcanzar un periodo de cotización concreto.

Hay que solicitarlo

Por otro lado, este plus en la cotización no se añade de forma automática. "Por este motivo, sólo en el caso de que esta cotización sea necesaria, se abrirá una pantalla solicitando que se cumplimente el período de dicho servicio militar. Si no es necesario, no hay que indicar nada”, se especifica desde la Seguridad Social.

Esto quiere decir que, de manera proactiva, será el interesado quien deba señalar que quiere incluir su periodo de servicio militar en la vida laboral para que compute en caso de prejubilación.

Para ello hay que completar una instancia con los datos personales y añadir el DNI y una fotocopia de la cartilla militar. Igualmente, habrá que aportar el certificado de instancias militares que habrá que solicitar al Ministerio de Defensa y ya presentar la solicitud.