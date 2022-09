Cataluña pide combinar el acceso al Fondo de Financiación con emitir deuda.

El conseller catalán de Economía, Jaume Giró, ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en 2023 la Generalitat pueda combinar el acceso al Fondo de Financiación a comunidades, el mecanismo habilitado por el Estado para dar liquidez a las autonomías, con la posibilidad de volver a emitir deuda. El conseller ha explicado a Efe que la Generalitat cumple con los requisitos marcados por el Estado para poder volver a emitir deuda en los mercados.

En concreto, Cataluña cerró 2021 con un déficit del 0,3% del PIB -inferior al 1,1% marcado como referencia-, tiene un período medio de pago a proveedores que no supera los 30 días -algo que no ocurría desde 2008- y la consideración de grado de inversión por parte de dos agencias de calificación -no sucedía desde hace 12 años-, ha dicho Giró, que ha recordado que las reglas fiscales están suspendidas.

Así pues, la Generalitat ha solicitado formalmente a Hacienda la adhesión en 2023 al compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2023 -mecanismo de provisión de liquidez a las autonomías habilitado por el Estado- y ha pedido poder combinar esta vía con la emisión de deuda en los mercados financieros.