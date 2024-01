CEOE critica a Díaz por reducir la jornada laboral antes de abordar la falta de talento.

La patronal está convencida de que la ministra de Trabajo y Economía Social busca fines electoralistas a la hora de diseñar la agenda legislativa de su departamento. Así lo ha reprochado esta mañana la directora de empleo, diversidad y protección social de CEOE, Rosa Santos, al cuestionar que Yolanda Díaz no aborde e incluso niegue el problema de talento que enfrentan las empresas españolas. "Están muy ocupados en implementar políticas y anunciar medidas que generan un debate social que propicia el debate político y tiene una finalidad política en mitad de una campaña mientras estamos distraídos en los temas clave para el país, la captación y la retención de talento" ha sostenido en la presentación de un informe de Randstad.

Santos, que representa a la patronal en las mesas de negociación con la cartera de Díaz, ha emitido esta crítica apenas unos minutos después de que lo hiciera el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, por la misma cuestión. El líder de los empresarios ha acusado al Ministerio de Trabajo de "engañar" a los negociadores al aprobar una subida del salario mínimo pactada solo con los sindicatos y dos días más tarde anunciar la convocatoria de una mesa de diálogo específica para abordar la reducción de la jornada laboral. "Se está hablando del SMI y se está ocultando que esto va a pasar dos días después. Si reducimos la jornada, es otra subida implícita del SMI, esto en cierta medida es engañar a las empresas y lo digo con claridad, que hagan lo que tengan que hacer pero el diálogo social no funciona así" ha zanjado.

Las patronales CEOE y Cepyme llevan meses haciendo referencia al problema de talento o vacantes al que se enfrentan las empresas españoles, sin que haya surtido efecto, ya que este ala del Gobierno ha llegado incluso a negar que exista una falta de perfiles cuyas capacidades se adecúen a las demandas de las empresas, de acuerdo con los datos arrojados por el INE. Si bien, esta tesis choca con los análisis elaborados por otros organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OCDE u otros informes más pormenorizados como los que elabora de forma periódica la patronal de las pequeñas empresas o el presentado este martes por Randstat.

La empresa de Recursos Humanos ha encuestado a 300 empresas nacionales con diferentes ubicaciones y tamaño para concluir que el 75% del tejido empresarial está enfrentando problemas para captar talento. Un porcentaje que se sitúa tres puntos por encima del mismo indicador en el informe anterior y hasta 20 puntos más arriba que la proporción reflejada en el primer estudio de la serie, publicado en 2019. Está percepción está más extendida entre las empresas de gran tamaño, las de más de 250 trabajadores entre las que el porcentaje se eleva hasta el 79%; mientras que en el caso de las pequeñas es del 74% y de las medianas es un 67%.

Una falta de profesionales que todas ellas coinciden en señalar que está lastrando la productividad y competitividad, pero también su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes, así como sus resultados financieros. Los encuestados señalan que el problema es especialmente preocupante en las profesiones más cualificadas, las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) donde el 82% de las empresas lo han enfrentado, aunque también lo han hecho el 81% de las compañías que buscaban profesionales con formación media, es decir, graduados de FP; al tiempo que el porcentaje desciende al 64% a la hora de buscar trabajadores poco cualificados.

Desde CEOE no ocultan su pesimismo respecto a las opciones de avanzar en esta materia de la mano del Gobierno, pese a destacar la importancia de la colaboración público privada. Santos ha destacado el cambio que ha supuesto la reforma de la FP que apuesta por un modelo dual para todos los grados, sin embargo, ha reprochado que este enfoque no se haya aplicado en la Ley de Universidades. La negociadora de CEOE ha subrayado que no comparten el texto aprobado el año pasado por permitir que las empresas contribuyan al diseño del currículo de estudios. Además, ha confirmado que aún no tienen fecha para abordar la reforma del subsidio y tampoco para iniciar las conversaciones sobre la reducción de la jornada laboral.