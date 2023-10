Coches de segunda mano: ¿cuántos kilómetros debe tener para ser un chollo?

Los coches de segunda mano, como los que se anuncian en Milanuncios o Wallapop, son una gran opción de compra para muchos españoles que necesitan cambiarse un coche. Durante la transacción, el comprador ahorra pagar el impuesto de matriculación, aunque sí tenga que pagar el de transmisiones patrimoniales que es más barato. Además, el precio medio de los vehículos de ocasión está por debajo del precio de venta de los nuevos, pese a que últimamente haya alcanzado récords y está por encima de los 20.000 euros.

Pese a la capacidad de ahorro que permite apostar por un coche del mercado de segunda mano, hay que tener cuidado durante el proceso de compra para que una ganga no se convierta en una mala compra. Lo primero que tenemos que preguntar y comprobar es que el vehículo tenga toda la documentación en regla y no haya ninguna incoherencia entre número de bastidor, matrícula, permisos...

No podemos olvidarnos de revisar el coche antes de comprarlo. Hay que hacer una inspección visual, vigilando que no haya marcas raras ni roces en la chapa que nos den a entender que el vehículo ha sufrido un accidente que el vendedor no nos ha mencionado, y, si podemos, contar con un mecánico que nos dé una opinión profesional de cómo está el coche también sería oportuno.

También hay que probar el vehículo, si es posible. Hacer un test drive del coche que vayamos a comprar nos permitirá saber si se ajusta a nuestras necesidades y, obviamente, detectar averías o fallos si escuchamos ruidos raros, notamos vibraciones o el escape expulsa colores extraños.

El kilometraje en un coche de segunda mano

Un factor que nos debe dar la clave tanto durante la búsqueda como cuando estamos escogiendo entre distintos modelos es el número de kilómetros del coche de segunda mano. Es cierto que hay otras características que también influyen, como el tipo de motor o qué uso se le ha dado, así como si el propietario ha llevado el mantenimiento el día; pero el kilometraje de un coche usado es un dato a tener en cuenta.

El kilometraje ideal para comprar un coche de segunda mano al que le quede vida por delante sería por debajo de los 100.000 kilómetros, poniendo esta cifra como tope sobre todo en relación a la edad que tenga el vehículo. Hay que tener en cuenta que, a más kilómetros, más revisiones nos tocará hacerle al coche y más elementos tendremos que sustituir, pero si el vehículo ha estado bien cuidado esta cifra sería la más o menos necesaria.

La clave: los kilómetros que ha recorrido el coche en un año

Respecto a los kilómetros, lo que nos interesa como compradores es fijarnos en la media de kilómetros que ha podido recorrer un coche al año para saber si ha tenido un uso intensivo. Se especifica que, de normal, un coche recorre entre 15 y 17.000 kilómetros al año, considerándose excesivo los 27.000 kilómetros.

Si el coche que vamos a comprar tiene una edad de ocho años y una cifra en el cuentakilómetros de 100.000 kilómetros, esto querrá decir que habrá recorrido unos 12.500 kilómetros de media al año, por lo que el coche habrá tenido un uso por debajo de la media. Si ha estado bien quedado y no muestra síntomas de desgaste externos, será una buena opción de compra.