Lagarde admite posibles bajadas de tipos: cómo afecta a las Letras del Tesoro

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha admitido la posibilidad de una futura bajada de los tipos de interés en la rueda de prensa posterior a la reunión de la institución monetaria celebrada la semana pasada. Lagarde ha dejado la puerta abierta a un posible recorte en junio, siempre ligado a la evolución de la inflación. Por el momento, el precio del dinero del BCE continúa en el 4,5%, lo que ha propiciado hasta la fecha el mantenimiento de una 'fiebre' de rentabilidad y demanda de Letras del Tesoro.

Durante la última subasta del Tesoro Público, que tuvo lugar el pasado martes 5 de marzo, se adjudicaron un total de 5.118 millones en Letras a seis y doce meses, las cuales incrementaron sus tipos de interés. En concreto los títulos a seis meses han cerrado con una rentabilidad del 3,715%, superior al 3,688% aplicado en la puja de febrero. Las Letras a doce meses por su parte alcanzaron el 3,516% de rentabilidad, frente al 3,359% previo. Confirman así la tendencia alcista registrada desde febrero, cuando la dilatación de las perspectivas de plazos de descenso de tipos hizo remontar la rentabilidad ofrecida por las letras.

No obstante, el discurso de Christine Lagarde durante los últimos días podría variar esa tendencia y en los próximos días, con las subastas previstas para el 12 de marzo, podrían producirse novedades. Se colocarán emisiones a 3 y 9 meses.

Las Letras son títulos de deuda emitidos por el Estado a través del Tesoro Público, poseen siempre un importe de inversión fijo de 1.000 euros, el cual puede ser multiplicado por el número de Letras que se adquieran. Los plazos de duración de estas pueden ser de 3, 6, 9 o 12 meses, y al final el titular de la Letra obtiene el capital invertido más la ganancia que éste haya generado según el interés marginal, establecido en una subasta púbica.

'Fiebre' de las Letras

Las altas cotas registradas por los tipos del BCE vigentes desde hace más de un año han estimulado el mercado de Letras del Tesoro. A la continuidad de la tasa oficial de operaciones principales también se suman el mantenimiento de la facilidad marginal de crédito (ventana de emergencia de liquidez) al 4,75% y la tasa de depósito -a la que se remunera el dinero que los bancos dejan en el BCE- en el 4%. Estas marcas se prolongan desde septiembre de 2023, lo que ha llevado a impulsar la demanda de deuda pública a corto plazo, principalmente después de que estos superasen rentabilidades del 3%. Uno de los principales actores de este alza han sido los inversores particulares, durante el año pasado el volumen de solicitudes creció un 1.200%, rozando el saldo total en circulación los 71.600 millones de euros en el mes de febrero, del que los hogares poseen un 34%, unos 24.428 millones.

Otro de los factores que han facilitado el crecimiento de la demanda de Letras ha sido la escasa agresividad de los depósitos a plazo fijo de las entidades financieras, la alternativa privada a las Letras del Tesoro. Un fenómeno especialmente significativo en el caso español, donde los productos de las entidades financieras nacionales no han sobrepasado el entorno del 3% de rentabilidad, con excepciones de última hora como la oferta de MyInvestor a tres meses con un TAE del 4%, con la condición de contratar una cartera automatizada (roboadvisor). No obstante, los depósitos europeos, que mantenían ofertas más competitivas, han reducido durante las últimas semanas sus rentabilidades, que ahora no superan el 3,5% TAE a menos de un año.

Incertidumbre a corto plazo

Las palabras de Lagarde admitiendo unas fechas de bajada de tipos a partir de abril y junio, pueden perjudicar las rentabilidades ofrecidas tanto por los depósitos privados como por las Letras del Tesoro Público, pese a lo que la última subasta cerró con una nueva subida de tipos. Será necesario esperar al comportamiento de las entidades financieras y a la próxima subasta pública que está prevista para el martes 12 de marzo, en la que se pujará por los títulos a 3 y 9 meses.