Cómo saber si te han concedido la nueva ayuda de 200 euros del Gobierno

Desde que se abrió el plazo para pedir el cheque de 200 euros para la compra de alimentos el 15 de febrero, han sido miles las solicitudes que ha recibido la Agencia Tributaria, que se ocupa de gestionar esta prestación social. Hasta el próximo 31 de marzo, los contribuyentes podrán solicitar la ayuda que aprobó el Gobierno de España el pasado 27 de diciembre de 2022, con el objetivo de hacer frente a la elevada inflación y proteger a los sectores más vulnerables de la población. Y quizá los contribuyentes se pregunten ahora cómo pueden saber si se les ha concedido este abono extraordinario, y qué hacer en caso de que se les deniegue.

El Ejecutivo espera que el cheque llegue a cerca de 4,2 millones de hogares, con el fin de reducir las situaciones de vulnerabilidad económica que no se combaten con otras prestaciones. Así, solo podrán beneficiarse los asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otros subsidios, como el Ingreso Mínimo Vital o la pensión.

Además, la Hacienda Pública estableció varios requisitos que deben cumplir los solicitantes para poder percibir la ayuda de 200 euros, siendo uno de los principales tener la residencia habitual en España, haber recibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros. En este caso, la vivienda habitual está excluida del cómputo del patrimonio. Y, para calcular los ingresos y el patrimonio, se sumarán los de los familiares que convivan en el mismo domicilio -el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado-, quedando al margen los de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar.

Así puedes saber si te han aprobado el cheque de 200 euros

La Agencia Tributaria es la encargada de gestionar la ayuda de 200 euros, por lo que la solicitud se ha de tramitar a través de su Sede Electrónica. Aunque, cuando se abrió el plazo el pasado 15 de febrero, la web presentó algunos errores durante unas horas, esto parece estar ya solucionado.

El primer paso es rellenar un formulario al que se debe acceder con la cl@ve o certificado electrónico, y en el que se ha de indicar el número de la cuenta bancaria en la que se quiere recibir la transferencia. A continuación, la Agencia Tributaria cruzará los datos con los de otras administraciones para determinar si el solicitante tiene o no derecho a recibir la prestación. Si no es así, este recibirá una notificación y tendrá un plazo de diez días para alegar. En caso de que no presente alegaciones, documentos o justificantes en un mes, su petición se entiende como denegada.

No obstante, no se debe considerar la ausencia de una respuesta inmediata como una denegación de la ayuda. Esto se debe a que el periodo de solicitudes termina el 31 de marzo y la gestión del pago se irá realizando por orden de entrada.

Cuánto tiempo tarda en llegar el ingreso

Los beneficiarios recibirán el cheque de 200 euros mediante transferencia bancaria, pero tendrán que esperar para ello. Para llevar a cabo los ingresos, la Agencia Tributaria da un plazo de tres meses, que empieza a contar desde el 31 de marzo de 2023, cuando termine el periodo para presentar el formulario. Es por ello por lo que se ha fijado como fecha máxima el 30 de junio de este año y, por ende, algunos no tendrán el dinero hasta verano, aunque es posible que muchos lo reciban en tan solo unas semanas.

Hay que tener en cuenta que, si el solicitante no cumple los requisitos para percibir el abono, se le notificará una propuesta de resolución denegatoria. Si esta no se recibe transcurridos tres meses desde que llegó a su fin el plazo de presentación del formulario, ni se ha cobrado el cheque, la solicitud se considera desestimada.

¿Hacienda puede embargar la ayuda?

Otra de las cuestiones a las que se debe prestar especial atención es a que Hacienda se reserva el derecho a retirar el cheque de 200 euros. Aunque la Agencia Tributaria apruebe la concesión de la ayuda, esta puede retirarse si el beneficiario tiene deudas con la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE), o ha agotado los tiempos de liquidación.

Cuando esto se produce, el importe se retiene por ‘diligencia de embargo’, es decir, el fisco congela el dinero cuando llega a la cuenta y no se puede hacer uso de él.