Cómo solicitar las ayudas al alquiler para jóvenes hasta 35 años y familias en Madrid

La Comunidad de Madrid inició el día 1 de noviembre el plazo para presentar las solicitudes de ayudas al alquiler y lo mantendrá abierto hasta el 15 de diciembre. El objetivo de estas concesiones es facilitar el acceso a una casa, según se indica, a "sectores de población con escasos medios económicos y a los jóvenes menores de 35 años". Las actuaciones en materia de vivienda aplican en este caso al 'Programa de ayuda al alquiler de vivienda' y al 'Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico'. La solicitud se puede rellenar de forma telemática, pero es importante consultar antes los requisitos para acceder a este dinero.

Este programa añade en su descripción que "el presupuesto destinado a financiar esta convocatoria asciende a una cuantía de 21.170.597,14 euros, de los que 11.305.379,75 euros serán para el programa de ayuda al alquiler de la vivienda y 9.865.217,39 euros para el programa de ayuda a los jóvenes".

¿De cuánto dinero es la ayuda para el alquiler de la Comunidad de Madrid?

Tal y como detalla la Comunidad de Madrid en las bases, la "cuantía de las ayudas de los Programas de ayuda al alquiler de vivienda y del Programa de ayuda a las personas jóvenes, será del 50 % de la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o uso de su vivienda o habitación habitual y permanente".

En el caso del programa para jóvenes, quienes sean beneficiarios del "Bono Alquiler Joven, la cuantía de la ayuda será de hasta el 40 % de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven". Además, en ningún caso podrá ser superior al 75 % del importe de la renta o precio de la vivienda o habitación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid?

Para poder ser beneficiario de las ayudas al alquiler, la cuota debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales, aunque la cifra asciende hasta 900 euros para varios municipios. En el caso de arrendamiento de habitación, el máximo será de 300 euros mensuales. Y de hasta 900 euros por vivienda o 450 euros por habitación, para miembros de familias numerosas.

Las ayudas están disponibles para personas o familias que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:

Unidades de convivencia cuyos arrendatarios tengan 35 años o menos.

o menos. Familias numerosas.

Familias monoparentales con cargas familiares.

con cargas familiares. Unidades de convivencia con alguna víctima acreditada de violencia de género.

Unidades de convivencia con alguna víctima acreditada de terrorismo.

Unidades de convivencia que cuenten con algún miembro con discapacidad .

. Unidades de convivencia con todos los miembros en situación de desempleo que hayan agotado prestaciones.

que hayan agotado prestaciones. Unidades de convivencia con todos sus miembros mayores de 65 años.

Además, en los requisitos se exige al solicitante ser mayor de edad, tener nacionalidad española, ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, que sea la primera residencia, no ser familiar o socio del arrendador, no supere unos ingresos estipulados, no haber sido objeto de revocación de las ayudas previstas en un Plan de Vivienda y no ser propietario de otra casa (salvo parte alícuota de herencia, no disponibilidad por separación o divorcio, o imposibilidad de habitarla por discapacidad o por causas ajenas a su voluntad).

Como solicitar la ayuda al alquiler de la Comunidad de Madrid

El plazo está abierto hasta 15 de diciembre de 2023, inclusive. La solicitud se puede rellenar tanto de forma telemática como de forma presencial, utilizando el modelo oficial de solicitud y Anexos que se pueden descargar desde la web. Para realizar el trámite, es necesario presentar el contrato de alquiler vigente, así como el certificado de empadronamiento en el municipio madrileño donde esté la vivienda, la declaración de Hacienda y otros documentos acreditativas de discapacidad o víctima de violencia.

El plazo de resolución de los beneficiarios de los Programas de ayuda al alquiler de vivienda y del Programa de ayuda a las personas jóvenes será de tres meses, tal y como establece la Orden 3479/2022, de 07 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Las ayudas comenzarán a pagarse en el plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente de la publicación de la Orden publicada en el BOE de la Comunidad de Madrid.