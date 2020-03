El BCE pide a la banca que contemple el riesgo de pandemia por el coronavirus 

Los bancos de la eurozona deben incluir en sus planes de contingencia los potenciales riesgos de una pandemia y las medidas para abordarla con el fin de minimizar los efectos adversos de la propagación del coronavirus, incluyendo una evaluación "urgente" sobre la posible implantación del teletrabajo y la sostenibilidad de las operaciones bajo tal escenario, según la carta remitida por el Banco Central Europeo (BCE) a las entidades.

El propósito de la misiva, enviada el pasado 3 de marzo a los bancos por el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, el italiano Andrea Enria, "es recordar a las instituciones la necesidad crítica de considerar y abordar el riesgo potencial de pandemia en sus estrategias de contingencia", según recoge Europa Press.

En este sentido, el supervisor de la banca europea espera que las entidades revisen sus planes de continuidad de negocio y consideren qué acciones puede tomarse para mejorar su preparación de cara a minimizar los posibles efectos adversos de la propagación de Covid-19.

En particular, el BCE advierte de que las entidades pueden atravesar dificultades en sus capacidades operativas en las áreas afectadas en caso de que los trabajadores no puedan desarrollar sus labores porque se encuentren enfermos, necesiten cuidar de su familiares o no puedan trabajar en las instalaciones por precaución. Asimismo, el supervisor bancario subraya los riesgos de que la situación pueda desembocar en restricciones y problemas que pudieran encontrarse proveedores externos clave.

Recomienda adoptar medidas

De este modo, el BCE recomienda a los bancos adoptar medidas en respuesta a una potencial pandemia, incluyendo el establecimiento de medidas para el control de la infección en los lugares de trabajo, así como la evaluación de en qué medida los planes de contingencia incluyen un escenario de pandemia con medidas proporcionales a la presencia geográfica de la institución y al riesgo comercial.

El banco central pide a las entidades comprobar la rapidez con la que se implementarían las medidas de contingencia bajo un escenario de pandemia y durante cuánto tiempo podrían sostenerse las operaciones bajo tal hipótesis.

Asimismo, se insta a los bancos a evaluar su capacidad para establecer emplazamientos de respaldo ante un escenario de pandemia y a "testar urgentemente si se puede activar y mantener con continuidad el teletrabajo a gran escala u otras fórmulas flexibles de trabajo para el personal clave".

Por otro lado, el BCE hace hincapié en la necesidad de examinar la capacidad de la infraestructura tecnológica de las entidades de cara a un potencial incremento de ciberataques y una potencial dependencia de servicios bancarios remotos, así como evaluar los riesgos de un incremento de los riesgos cibernéticos relacionados con el fraude, tanto dirigido hacia clientes como a la propia entidad.