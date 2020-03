Las constructoras cifran en 345 millones las pérdidas por cada día de parón

Las grandes constructoras estiman una pérdida de 345 millones de euros por cada día de paralización de las obras de construcción decretada por el Gobierno para suspender las actividades no consideradas esenciales en el marco de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma. Así lo asegura la patronal del sector Seopan, quien extrae este cálculo del hecho de la construcción representa el 10% de la economía nacional y genera una producción anual de 124.000 millones de euros.

En el plano laboral, el parón afectará a los 1,77 millones de trabajadores que emplea el sector, el segundo sector productivo en intensidad de mano de obra del país, solo superado por la agricultura.

A pesar de ello, Seopan, al contrario que otras asociaciones patronales, aseguran no plantear "discusión alguna" a la decisión del Gobierno de parar las actividades económicas no esenciales en el marco de la lucha contra el coronavirus. No obstante, la patronal constructora realiza algunas puntualizaciones.

Escaso margen de tiempo

La primera de ellas pasa por considerar escaso el margen de tiempo de un día, de este lunes, que el Gobierno ha dado para proceder a parar las actividades.

En el ámbito de la construcción, Seopan indica que es "insuficiente" para implementar "cuantas medidas de seguridad son necesarias antes del inicio del periodo de inactividad", tanto para las empresas contratistas como para las direcciones facultativas de los clientes, públicos y privados, "que necesariamente deberán supervisar y dar instrucciones a este fin", según detalla la organización en un comunicado.

En segundo término, las constructoras estiman necesario permitir ciertos "retenes" de personal y una serie de medidas para garantizar la integridad de las obras durante el periodo de inactividad. En este punto, señala a modo de ejemplo a la custodia de polvorines y pozos de achique en obras de túneles, el mantenimiento de desvíos provisionales en carreteras con tráfico, el acodalamiento de pantallas y encofrados o el apuntalamiento y entibación de excavaciones y zanjas. Se trata en todos los casos de instalaciones y dotaciones que, según Seopan, "requerirán una supervisión y mantenimiento durante el periodo de inactividad".

Por ello, la patronal constructora solicita al Gobierno que traslade instrucciones detalladas para poder realizar una suspensión ordenada de la actividad, y además adopte "medidas urgentes" de apoyo financiero al sector.