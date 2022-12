El coste laboral sube un 4% impulsado por los salarios en pleno alza de precios

En pleno debate sobre si la inflación -muy concentrada en los precios energéticos y en los de los alimentos- está trasladándose al resto de la economía, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha constatado que el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye tanto las remuneraciones como las cotizaciones sociales que la empresa paga por el trabajador) se incrementó un 4% entre julio y septiembre en relación al mismo periodo de hace un año y se sitúa en 2.754,75 euros, impulsado por el alza de salarios.

El aumento del coste laboral, que encadena siete trimestres consecutivos en aumento, es dos décimas superior al registrado entre abril y junio. En el tercer trimestre, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie que percibe el trabajador) se incrementaron un 4,1% interanual, es decir, ligeramente por encima de como lo hicieron el conjunto de costes laborales. Esto permitió que el salario medio se situase en 2.032,05 euros por trabajador y mes, su nivel más alto para un tercer trimestre desde el inicio de la serie, en el año 2000. Con todo, el alza sigue estando muy por debajo de la inflación en ese periodo, dado que en julio la tasa anual de IPC tocó techo en España en el 10,8%.

La temporada estival y el turismo marcaron esta evolución en el primer verano sin ninguna restricción por la Covid. Así, la hostelería lideró el avance de los salarios en el tercer trimestre, con un aumento interanual del 15,4%, hasta alcanzar los 1.314,59 euros mensuales por trabajador. Con todo, el crecimiento interanual del salario en la hostelería se ha moderado casi 25 puntos respecto al segundo trimestre, cuando aumentó un 40,3%.

El INE explica además que entre julio y septiembre se registraron 143.876 vacantes de empleo. Estadística considera vacantes a los puestos de trabajo que, o bien han sido creados recientemente o que no están ocupados. También aquellos que están a punto de quedar libre y para los que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa. El 94,5% de las empresas preguntadas por Estadística respondieron que no tenían vacantes que cubrir entre julio y septiembre porque no necesitaban trabajadores adicionales. La mayor parte de las vacantes, nueve de cada diez, se encuentran, de hecho, en el sector servicios.

Los salarios pierden poder adquisitivo por la inflación

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la escalada que vienen registrando los precios de la cesta de la compra ha obligado a revisar muchos convenios colectivos para incorporar mejoras salariales de cara a los próximos años, mientras los sindicatos se movilizan en otros con el objetivo de lograr también esos incrementos. Pese a ello y hasta la fecha, la subida salarial media pactada en convenio colectivo -con el que está protegido alrededor del 35% de los trabajadores en España- fue del 2,69% hasta noviembre, de acuerdo con los datos actualizados recientemente por el Ministerio de Trabajo.

Esto implica que sigue muy por debajo de la tasa de inflación que se sitúo en el 6,8% el mes pasado, de acuerdo con el dato publicado esta misma semana por Estadística. El aumento registrado hasta noviembre es 1,20 puntos superior al del mismo periodo del año pasado, cuando se situó en el 1,49%. El incremento de los sueldos amparados por convenios ha ido elevándose cada mes desde el inicio del ejercicio cuando estaba en el 2,01% en un contexto de elevada inflación donde, pese a estas alzas, los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo mes a mes en España.