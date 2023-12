La crisis del Mar Rojo dispara la factura de las navieras y alienta un alza de los precios

A la espera de que Estados Unidos arme definitivamente una coalición de países que devuelva la seguridad al Mar Rojo y el Canal de Suez amenazados por las milicias hutíes, las principales empresas de transporte marítimo de mercancías han puesto en marcha sus propios planes de contingencia. Lo que ya está suponiendo la reorganización de los calendarios de llegadas de muchos cargueros en puertos de todo el mundo, y la desviación de gran parte del tráfico desde Asia (China) hasta Europa y América por el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica). Lo que obliga a rodear todo el continente africano. Gigantes de los contenedores como Maersk, MSC, CMA CGM Group junto a la alemana Hapag - LLoyd y la china Cosco o la taiwanesa Evergreen, entre otros, optan temporalmente por esta alternativa. Es decir, más tiempo (10 días extra de media) y mayores costes económicos para los operadores.

A requerimiento de este medio, desde gigantes como CMA CGM Group han declinado hacer más comentarios sobre la situación. En concreto, desde la naviera francesa, remiten al comunicado publicado el pasado jueves en el que expresaban "su profunda preocupación por los recientes sucesos en el Mar Rojo" y anunciaban al reestructuración de sus rutas con origen y destino en Estados Unidos, el Norte de Europa o la India. Como Maersk tomaba la decisión de desviarlas hacia el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Por su parte, el gigante logístico Keuhne + Nagel, informaba también de que 103 buques contenedores ya habían sido instados a navegar alrededor del continente africano.

¿Recargos? ¿Subida de tarifas?

"Esto supone 10 días más de tránsito e influirá en los precios ya que, por ejemplo, más de un tercio de los costes lo representan los combustibles", resalta la profesora de EAE Business School y Key Account Management manager en CEVA Logistics, Gemma Castellarnau, en conversación con La Información. Por ejemplo, explica esta experta, las grandes navieras pueden a aplicar "un recargo por riesgo de guerra" a sus clientes y avisa contra "la falta de contenedores por el aumento del tiempo de tránsito". De cualquier modo, en potencias exportadoras como China las tarifas de transporte marítimo a Europa ya están subiendo al calor de esta crisis.

"El incremento de los tiempos aumentará los plazos de entrega, afectando a la eficacia de las cadenas de suministro", Javier Garat (presidente Clúster Marítimo Español, CME)

Para el presidente del Clúster Marítimo Español (CME), Javier Garat, "el cambio de las rutas marítimas para evitar los ataques, supone incrementar los tiempos" y recuerda que el Canal de Suez supone más del 10% del comercio mundial por mar. Garat avisa contra "el incremento de tiempos que aumentará los plazos de entrega, afectando a la eficacia de las cadenas de suministro. Todo esto sin duda presionará al alza los precios de bienes y servicios, justo cuando parece parar las presiones inflacionistas". En este sentido, insta "a que se tomen las medidas necesarias, en el marco institucional que corresponda, para defender a todas las embarcaciones que transiten por el Mar Rojo".

"Probablemente pueda haber un desequilibrio económico si la situación se alarga mucho", tercia por su lado Castellarnau. "Esta crisis afecta al sector automovilístico, a la alimentación, al suministro de chips, a los intercambios entre el norte de África y el sureste asiático...", abunda la profesora de EAE Business School. Incluso, añade esta experta, esto impactaría sobre el uso y la disponibilidad de camiones en los puertos. "Por ejemplo, afectaría al flujo regular de los exportadores españoles de cerámica hacia países como Arabia Saudí. A todos los sectores económicos, aunque al alargar más los más los suministros, el más afectado sería el retail", cierra Castellarnau.

Encarecimiento del tráfico entre China y Europa

De cualquier forma, la crisis ya empieza a tener consecuencias. Esta semana 'The South China Morning Post' se hacía eco de las declaraciones de un agente de transporte llamado Xia Xiaoqiang quien aseguraba que "la tarifa del flete a principios de enero puede duplicar la de principios de diciembre".' El rotativo, editado en Hong Kong, atribuía también el encarecimiento reciente de la ruta entre China y Europa a la cercanía del nuevo año lunar y citaba el caso de la tasa spot (al contado). En concreto, el envío de un contenedor de 40 pies desde el gigante asiático al Mediterráneo se había disparado más de un 70% respecto al mes pasado hasta los 2.414 dólares. Para rutas al norte de Europa informaba de un alza del 55% hasta los 1.467 dólares comparado con las tarifas de mediados de noviembre.

"Es un golpe fuerte a las cadenas globales de suministros y perjudica a la ruta entre Asia y Europa particularmente", Ángel Saz (ESADEgeo)

Al respecto, el profesor de Esade y director de su Center for Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo), Ángel Saz, afirma que el desvío de decenas de buques portacontenedores supone que "los costes de tiempo y monetarios se han multiplicado entre 5 y 8 veces". Además, Saz cita una información de Bloomberg sobre el incremento de los seguros que a principios de este mes de suponían solo entre el 0,1% y 0,2% del valor del casco del barco y que, en la actualidad ya se está exigiendo el 0,5%. "Es un golpe fuerte a las cadenas globales de suministros y perjudica a la ruta entre Asia y Europa particularmente", resume este especialista quien cree que es el momento de que Europa demuestre capacidad de actuación. "Me sorprendería que la situación pudiera durar más de dos semanas sin emplear medidas efectivas importantes", concluye apuntando hacia la opción militar.

De cualquier forma, la subida de tarifas parece garantizada aunque por motivos muy diferentes. Cabe recordar que cuatro de los cinco principales operadores mundiales de líneas regulares de portacontenedores (CMA CGM, Maersk, MSC y Hapag- Lloyd) repercutirán desde el próximo 1 de enero una suerte de 'Recargo de emisiones' con una amplia horquilla que va desde los 7 euros por contenenedor convencional en las rutas que van, desde el sureste asiático al sur de Europa de Hapag-Lloyd, hasta los 228 euros por contenedor de 40 pies refrigerado de Maersk en las travesías entre Europa y África Occidental.